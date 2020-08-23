Держдепартамент США офіційно підтвердив візит заступника Держсекретаря США до Литви, Росії, України та Австрії

Заступник Держсекретаря США Стівен Біган відвідає Вільнюс, Москву, Київ в період з 24 до 27 серпня, говориться у повідомленні речниці Держдепартаменту, розміщеному на сторінці відомства у неділю.

Дипломат зустрінеться з «високопоставленими урядовими лідерами, щоб обговорити низку регіональних та міжнародних питань.

«Заступник Держсекретаря Біган відвідає Відень, Австрія, 27 серпня, де зустрінеться з партнерами в ОБСЄ, щоб обговорити питання регіональної безпеки та прав людини», - йдеться у повідомленні речниці Державного департаменту.

Раніше агентство Рейтер з посиланням на дані проінформованих осіб у Вашингтоні повідомило, що дипломат зустрінеться в Литві та Росії з політиками та посадовцями для переговорів щодо ситуації в Білорусі.

Заплановану зустріч з Стівеном Біганом підтвердили у штабі білоруської опозиційної лідерки Світлани Тихановської, яка зараз перебуває у Вільнюсі. Заступник Держсекратаря США має зустрітись із опозиціонеркою в понеділок, 24 серпня.

Міністерство закордонних справ Литви також підтвердило плани зустрітись із американським дипломатом. У відомстві заявили, що обговорять із заступником Майка Помпео протести після виборів у Білорусі та питання оборонної співпраці.

Стівена Бігана називають другим дипломатом у США після Майка Помпео. Раніше Держсекретар Майк Помпео заявив, що вибори в Білорусі не були "ні вільними, ні справедливими", і засудив застосування сили проти мирних протестувальників.