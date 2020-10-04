«Марш звільнення політв’язнів»: правозахисники заявили про щонайменше 30 затриманих у Білорусі

Білоруський правозахисний центр «Весна» підтвердив затримання щонайменше 30 людей 4 жовтня в Білорусі. Цього дня в Мінську проводили «Марш звільнення політв’язнів».

У Мінську затримання почалися ще до маршу. Людей затримували також у Вітебську і Гродні.

Від 14:00 за місцевим часом у Мінську почалися проблеми з мобільним інтернетом. Оператор А1 повідомив, що «відповідно до розпорядження уповноважених державних органів, «4 жовтня на території Мінська знижена пропускна здатність мобільного інтернету». У МТС заявили, що зв’язок обмежили «в рамках заходів, що проводяться уповноваженими державними органами щодо гарантування національної безпеки».

У мінському метрополітені повідомили про закриття восьми станцій метро на вхід і вихід «з метою гарантування безпеки пасажирів».

Раніше речниця МВС Білорусі Ольга Чемоданова заявила, що білоруська міліція працює в посиленому режимі 4 жовтня.

Білоруська служба Радіо Свобода повідомила, що серед затриманих 4 жовтня – 14 журналістів.

Правозахисниця Яна Гончарова в ефірі телеканалу «Настоящее время» (створений Радіо Свобода за участю «Голосу Америки») повідомила, що зараз підрахувати загальну кількість людей у білоруських ізоляторах дуже важко, тому що заарештованих регулярно перевозять в ізолятори в інші міста. Вона також повідомила, що до затриманих знову почали застосовувати насильство в слідчих ізоляторах.

«У перші дні це було жахливо, але насильство потім пішло на спад. Але в останні дні ми бачимо за різними відеозаписами затримань, що до протестувальників застосовують насильство, надходять повідомлення про побиття в ізоляторах. Я не думаю, що повертається той масштаб, який був з 9 по 12 серпня», – сказала Гончарова.

У Білорусі майже два місяці тривають протести, які почалися відразу ж після президентських виборів, на яких ушосте, згідно з офіційними даними, переміг Олександр Лукашенко. За даними правозахисного центру «Весна», число політв’язнів у країні зросло в 25 разів, штрафи досягли 240 тисяч доларів.