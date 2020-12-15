«Демократія перемогла», проголосив Байден після голосування колегії вибірників

«У боротьбі за душу Америки демократія перемогла», - заявив новообраний президент Джо Байден у понеділок увечері після того, як колегія вибірників голосуванням підтвердила його перемогу на виборах.

Наголосивши американцям, що тепер настав час «єднатися, загоювати», Байден вперше гостро засудив намагання президента Дональда Трампа та його прихильників відкинути результати виборів, назвавши це «небувалим наступом на нашу демократію».

Наші установи витримали. Чесність наших виборів залишається неушкодженою.

Навіть зловживання владою не може зупинити мирну передання влади, наголосив Байден кількома годинами по тому, як вибірники проголосували від кожного штату і від округу Колумбія.

«Ми - народ проголосували. Наші установи витримали. Чесність наших виборів залишається неушкодженою», - сказав Байден під час промови у Вілмінґтоні в штаті Делавер.

Вибірники у понеділок дали Байдену 306 голосів, що значно більше мінімально необхідних для обрання 270 голосів. Трамп здобув 232 голоси.

306 голосів - це стільки ж, скільки чотири роки тому здобув Трамп, перемігши свою суперницю від Демократичної партії Гілларі Клінтон.

«Тоді президент Трамп, - нагадував Байден, - назвав ту кількість голосів вибірників обвальною перемогою. За його власними стандартами ця цифра означала чітку перемогу тоді, і я з повагою припускаю, що так само є і зараз».

Колишній віце-президент також сказав: «Якщо хтось раніше не знав, то зараз ми знаємо, що глибоко у серцях американського народу б'ється ось що - демократія».

Трамп відмовився визнавати свою поразку, стверджуючи, не подаючи доказів, що вибори були сфальсифіковані, і що Байден буде незаконним президентом.

Президент Трамп одразу не коментував виступу Байдена, але у неділю він написав у Twitter: «Штати, які виявили масштабне шахрайство з виборцями, усі вони, не можуть законно визнати ці голоси повними і правильними, не вчиняючи злочину, що підлягає жорстокому покаранню».

Він повторно поширив цей допис у понеділок зранку, коли колегія вибірників починала голосувати.

Виборчий штаб Трампа і його прихильники подали десятки позовів, які судді відхилили.

Але у понеділок чільний республіканський сенатор Джон Тун сказав, що «прийшов час рухатися далі» і що одразу після отримання 270 голосів Байден стане новообраним президентом, повідомило агентство Reuters.

Обрання Байдена також визнали інші сенатори - республіканці, зокрема Ліндсі Ґрем, Роб Портман, Рой Блант і Шеллі Мур Капіто.

Байден у промові згадав намагання Трампа і додав, що «повага до волевиявлення народу є основою нашої демократії, навіть якщо комусь важко погоджуватися з результатами. Але це обов’язок тих, хто присягався захищати конституцію».

Більшість законотворців від Республіканської партії ще не визнали перемогу Байдена.

Джо Байден заявив, що не хоче витрачати час на суперечки довкола виборів, а має намір зосередитися на нагальних проблемах таких як подолання епідемії коронавірусу та на підтримці економіки.

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