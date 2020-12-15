Верховна Рада розблокувала роботу НАЗК

Верховна Рада України відновила повноваження Національного агентства з питань запобігання корупції. За відповідний законопроєкт проголосувала конституційна більшість - 300 народних депутатів.

Ухвалений закон розблоковує роботу антикорупційного органу, яка була заблокована після скандального рішення Конституційного суду України.

Зміни, внесені парламентарями до закону "Про запобігання корупції", відновлюють повноцінне функціонування НАЗК, включно з його повноваженнями перевіряти декларації суддів, у тому числі суддів КСУ.

"НАЗК розпочинає відновлювати роботу за всіма основними напрямками", - мовиться у коментарі, який Агентство опублікувало на своєму сайті.

Як сказано у коментарі, загалом законопроєкт відновлює практично всі повноваження НАЗК, які Агентство мало до прийняття рішення Конституційного Суду України.

А тим часом експерти антикорупційної громадської організації Transparency International називають рішення Верховної Ради "першим реальним і дієвим кроком до виходу України з конституційної кризи".

Як заявляє Transparency International, "Ухвалені зміни цілком враховують рішення Конституційного Суду та думку Венеціанської комісії, при цьому не обмежуючи незалежність НАЗК чи судової влади".

Ухвалений закон передбачає певні особливості моніторингу способу життя суддів та повної перевірки їхніх декларацій, а також особливості складання адмінпротоколу про порушення, вчинені суддями.

Нагадаємо: 27 жовтня Конституційний суд України визнав неконституційним кримінальне покарання посадовців, у тому числі суддів, за недостовірну інформацію, подану ними в деклараціях.

Західні партнери України розкритикували це рішення, назвавши його відкатом антикорупційних реформ; а Венеційська комісія - дорадчий орган Ради Європи з питань конституційного права - рекомендувала реформувати КСУ.

4 грудня Верховна Рада відновила кримінальну відповідальність за брехню в деклараціях, звівши, однак, цю відповідальність до штрафу або обмеження волі.