Фаучі закликав американців прищепитися будь-якою з трьох доступних вакцин

Головний інфекціоніст країни Ентоні Фаучі заявив у неділю, що він прищепився б недавно схваленою вакциною від COVID-19 виробництва компанії Johnson & Johnson. Він закликав американців зробити щеплення, використовуючи будь-яку з трьох схвалених вакцин.

«Всі три дійсно гарні, і люди повинні зробити щеплення тією, яка найбільш доступна для них. Якщо ви підете, і там буде вакцина від Johnson & Johnson, то я б прищепився нею», - сказав Фаучі, виступаючи в програмі «Зустріч з пресою» на каналі NBC.

Уряд США схвалив вакцину Johnson & Johnson, що складається з однієї дози, в суботу. Раніше були схвалені вакцини Pfizer / BioNTech і Moderna. Кожна з цих вакцин вимагає двох ін'єкцій і зберігаються при дуже низьких температурах. Вакцина Johnson & Johnson на відміну зберігається при температурі звичайного холодильника.

Очікується, що поставки вакцини Johnson & Johnson в центри вакцинації почнуться в неділю або понеділок.

Вакцини Pfizer і Moderna показали більш високу ефективність у клінічних випробуваннях, учасникам яких вводили дві дози, у порівнянні з вакциною Johnson & Johnson. Однак пряме порівняння провести складно, каже Фаучі та інші фахівці, оскільки випробування мали різні цілі і, крім того, вакцина Johnson & Johnson випробовувалася, коли вже циркулювали нові варіанти вірусу.

Наразі, за словами Фаучі, проводяться випробування ефективності та безпечності вакцин для дітей до 18 років, які є менш уразливими до вірусу. Школярі мають отримати вакцину ближче кінця цього року, на початку наступного. Учні старших класів за планом будуть вакцинувати восени, сказав Фаучі.

За офіційними даними на сьогоднішній день принаймні одеу дозу вакцини отримали 14% американців. Президент Байден заявив, зо вже до кінця липня буде достатньо доз, щоб прищепити всіх американців.

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