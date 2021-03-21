У Зеленського в 2 млн грн оцінили пошкодження будівлі Офісу президента внаслідок акції протесту на підтримку Стерненка

Пошкодження будівлі Офісу президента, завдані йому під час акції протесту на підтримку засудженого активіста Сергія Стерненка 20 березня, за попередніми даними, оцінюються приблизно у два мільйони гривень, повідомила пресслужба ОП.

«За попередніми експертними оцінками, пошкодження будівлі Офісу президента оцінюються приблизно у два мільйони гривень. Напередодні всі поверхи були наповнені димом. Якщо не розпочати змивання фарби впродовж 72 годин, вона в’їсться в граніт, і тоді суми збитків будуть зовсім іншими. Нагадаємо, перші два поверхи будівлі були споруджені наприкінці ХІХ ст., інші добудовані на початку ХХ ст.», – йдеться в повідомленні Офісу президента у фейсбуці.

Акція на підтримку Стерненка відбулася ввечері 20 березня під будівлею Офісу президента України на вулиці Банковій у Києві.

Під час акції була розмальована написами протесту частина фасаду будівлі і розбиті кілька шибок, а будівлю закидали фальшфаєрами.

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