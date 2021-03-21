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У Зеленського в 2 млн грн оцінили пошкодження будівлі Офісу президента внаслідок акції протесту на підтримку Стерненка

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Пошкодження будівлі Офісу президента, завдані йому під час акції протесту на підтримку засудженого активіста Сергія Стерненка 20 березня, за попередніми даними, оцінюються приблизно у два мільйони гривень, повідомила пресслужба ОП.

«За попередніми експертними оцінками, пошкодження будівлі Офісу президента оцінюються приблизно у два мільйони гривень. Напередодні всі поверхи були наповнені димом. Якщо не розпочати змивання фарби впродовж 72 годин, вона в’їсться в граніт, і тоді суми збитків будуть зовсім іншими. Нагадаємо, перші два поверхи будівлі були споруджені наприкінці ХІХ ст., інші добудовані на початку ХХ ст.», – йдеться в повідомленні Офісу президента у фейсбуці.

Акція на підтримку Стерненка відбулася ввечері 20 березня під будівлею Офісу президента України на вулиці Банковій у Києві.

Під час акції була розмальована написами протесту частина фасаду будівлі і розбиті кілька шибок, а будівлю закидали фальшфаєрами.

Поліція Києва відкрила провадження за статтею про хуліганство, одну людину затримали.

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