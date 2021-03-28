«Північний Потік-2» дає Росії можливість використовувати енергію як інструмент примусу – Блінкен

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив у неділю, що будівельники газопроводу «Північний потік-2» повинні самі вирішити, чи завершувати проект, незважаючи на його неприйняття Вашингтоном.

В ході інтерв'ю Держсекретаря телеканалу CNN йому було поставлено питання, чи може уряд США зробити щось, щоб зупинити будівництво газопроводу з Росії до Німеччини.

«У кінцевому підсумку це залежить від тих, хто намагається побудувати трубопровід і завершити його, - відповів Блінкен. - Ми просто хочемо переконатися в тому, що є чітке розуміння нашої позиції, нашого неприйняття цього трубопроводу».

Держсекретар також сказав, що для нього було важливо мати можливість сказати його німецьким партнерам напряму, що США вважають цей трубопровід поганою угодою.

«Він дає Росії більше зброї для використання енергії в якості інструменту примусу», - сказав Блінкен.

«Ми хотіли переконатись, що нема двозначності у нашій позиції, що наші друзі та партнери нас розуміють. Це дуже прикро, що цей трубопровід є джерелом розколу. Але попри цю розбіжність, це не відміняє того факту, що в інших сферах ми працюємо більш тісно, ніж будь-коли», - додав він.

Щодо Росії, держсекретар Блінкен сказав в інтерв'ю CNN, що адміністрація «вдасться до необхідних кроків у той час і у тому місці, які обере». Разом з тим він відмовився надати конкретні деталі.