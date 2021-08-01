Фаучі не очікує повернення до локдаунів у США попри збільшення кількості заражень на COVID-19

Головний радник президента Джо Байдена з медичних питань Ентоні Фаучі заявив у неділю, що не очікує, що США повернуться до локдаунів, незважаючи на зростаючі ризики в зв'язку із збільшенням заражень на COVID-19, викликаних штамом Дельта, пише агентство Reuters.

«Не думаю, що ми станемо свідками локдаунів», - заявив Фаучі, який є директором Національного інституту алергії та інфекційних захворювань, в програмі «На цьому тижні» на каналі АВС.

«Думаю, у нас достатній відсоток [вакцинованих] в країні - недостатній, щоб приборкати спалах, але достатній, щоб ми не потрапили в ситуацію, в якій були минулої зими», - додав він.

При цьому Фаучі попередив, що «ситуація погіршиться» в зв'язку з поширенням в країні штаму Дельта.

«У нас в країні 100 мільйонів чоловік, які мають право на вакцинацію, але не пройшли її», - сказав він.

За даними Reuters, середня щоденна кількість нових випадків COVID-19 в США за останні 10 днів майже подвоїлася. Число госпіталізацій в багатьох штатах також зростає. У той же час число вакцинацій скоротилося.

«Хороша новина в тому, що люди починають усвідомлювати ситуацію, і може бути, це стане поворотним моментом для тих, хто досі вагався», - заявив CNN директор Національного інституту охорони здоров'я Френсіс Коллінз. «Це обов’язково має статися, якщо ми хочемо подолати штам Дельта, тому що зараз він охопив велику частину в середині країни», - додала він.

Найгірша ситуація наразі у Флориді. Лише за останній тиждень там 110 тисяч нових випадків, а це на 50% більше, ніж на попередньому тижні.

Штам Дельта, який початково виник в Індії, є таким же заразним, які і вітрянка і набагато більш заразний, ніж звичайна застуда чи грип. Він може переноситись вакцинованими особами і може спричинити набагато більш серйозні наслідки для здоров’я ніж попередні штами.

В матеріалі використані джерела Reuters та CNN

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