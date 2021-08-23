Союзники США закликають Байдена продовжити термін евакуації з Афганістану

У той час, як в Кабульському аеропорту продовжують перебувати тисячі афганців та іноземних громадян, які прагнуть покинути Афганістан, адміністрацію президента Джо Байдена закликають продовжити термін евакуаційної операції, пише агентство Рейтер.

Байден у неділю попередив, що евакуація буде «тяжкої і болючої» і що багато що може піти не за планом. За його словами, американські військовослужбовці можуть залишитися в країні після наміченого крайнього терміну виведення військ (31 серпня), щоб проконтролювати зусилля по евакуації.

Радник з нацбезпеки Джейк Салліван сказав, що США підтримують щоденну комунікацію з Талібаном та роблять «надзвичайний поступ» щодо евакуації американців та інших. На питання, чи Байден продовжить термін евакуації, Салліван сказав, що президент «дивиться на цю ситуацію денно» та прийме рішення із ходом подій.

До продовження терміну операції закликали, зокрема, Великобританія і Франція. Однак представник Талібану сказав, що іноземні сили не просили про продовження, а якби вони це зробили, то їм було б відмовлено.

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон на цьому тижні попросить Байдена продовжити термін евакуації. За словами його представника, Великобританія хоче вивезти ще кілька тисяч чоловік, а після відходу американських військ буде неможливо продовжити евакуацію британців.

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан в понеділок заявив, що для завершення евакуації з Афганістану може знадобитися більше часу.

Міністр закордонних справ Гайко Маас сказав, що під час віртуального саміту «Великої сімки» у вівторок учасники повинні вирішити щодо продовження терміну евакуації та покращення доступу до летовища.

Через небезпечну ситуацію в аеропорті ускладнене надходження допомоги в країну. Понад 500 тон медичного устаткування не могло потрапити в країну, тому що аеропорт в Кабулі був закритий для комерційних рейсів, повідомив представник Всесвітньої організації охорони здоров’я.

В матеріалі використані джерела Reuters

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