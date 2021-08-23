Поблизу кабульського аеропорту загинув службовець афганських сил безпеки

Німецькі військові повідомили в понеділок про перестрілку під північними воротами аеропорту в Кабулі, під час якої невідомі нападники вбили одного службовця сил безпеки Афганістану і поранили трьох інших, пише Аяз Гул в статті для «Голосу Америки».

Німецькі військові заявили, що в протистоянні також взяли участь сили Німеччини та США.

З часу, коли Талібан захопив Афганістан, аеропорт став місцем проведення евакуації. Десятки тисяч афганців підійшли до аеропорту, сподіваючись покинути країну на одному з евакуаційних літаків, через страх, що Талібан, як і 20 років тому, застосовуватиме репресії.

В неділю в Білому домі відзначили, що за добу США вивезли 7 800 осіб. Пізніше в неділю в Білому домі додали ще 5 100 до числа евакуйованих. Загалом минулого тижня було евакуйовано 30 300 осіб, згідно з повідомленням від посадовця Білого дому.

Евакуація з кабульського аеропорту відбувається на тимчасові бази. В неділю Пентагон заявив, що США використають 18 літаків комерційних компаній для подальшого перевезення евакуйованих. Літаки «будуть використовуватися для подальших перевезень пасажирів з тимчасових притулків і тимчасових проміжних баз», наголошується в заяві представника Пентагону Джона Кірбі, поширеному в неділю. В повідомленні йдеться, що такий крок дозволить військовим літакам зосередитись на операціях в Кабулі та за його межами.

Те, як проводиться евакуація, критикують політики у США. Приблизно три чверті американців кажуть, що виведення американських військ з Афганістану було здійснено погано, згідно з оприлюдненим у неділю опитуванням, проведеним CBS News – YouGov.

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