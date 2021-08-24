США вітають Україну з 30-річчям незалежності – Посольство США в Україні

Посольство США в Києві привітало Україну з 30-ю річницею незалежності. Своє привітання воно розмістило в Твіттері:

«Сполучені пишаються тим, що підтримували Україну протягом цих трьох десятиліть та вітають Україну з 30-річчям незалежності. Ми сподіваємось на зміцнення нашого партнерства наступного тижня у Вашингтоні та й надалі», - йдеться у дописі.

Нагадаємо, на 31 серпня запланований візит Президента Зеленського до Білого дому.

«Ми повністю підтримуємо суверенітет, незалежність та територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів, включаючи її територіальні води», - запевнили в Посольстві.

В матеріалі використані джерела Посольства США в Україні

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