Американські законодавці від обох партій привітали Україну з Днем Незалежності

Американські законодавці від обох партій – демократичної та республіканської - привітали Україну з Днем Незалежності.

Про непорушну підтримку Сполученими Штатами побудови вільного і демократичного майбутнього для усіх громадян України спільно заявили члени групи підтримки України у сенаті, демократи Джин Шагін і Бен Кардін та республіканці Рон Джонсон та Роб Портман.

«За ці роки Україна зіштовхнулася із величезними викликами на шляху побудови більш процвітаючого майбутнього для своїх громадян, - ідеться у заяві сенаторів, - від викорінення корупції і до захисту своєї територіальної цілісності від Росії, яка стає дедалі більш агресивною. Всупереч цій боротьбі, прогрес, якого досягнула Україна у плані невідкладних реформ управління є беззаперечним».

Вони вкотре наголосили на неприйнятті територіальних претензій Росії на Крим і засудили посягання на територіальну цілісність України на Донбасі. Сенатори позитивно відгукнулися щодо відданості президента Зеленського про-демократичним заходам і зазначили, що євроатлантичні прагнення України – в інтересах не лише Києва, але і всієї трансатлантичної спільноти та нацбезпеки США.

Низка інших сенаторів і конгресменів опублікувала і окремі привітання.

Так, сенатор-демократ від штату Іллінойс Дік Дурбін запевнив українців у непорушній дружбі Сполучених Штатів.

Я приєднуюся до українців у святкуванні їхнього Дня Незалежності, і в підтвердження непорушної дружби Сполучених Штатів

«Коли ми осмислюємо 30-ту річницю історичної незалежності України, я пишаюся рішучістю цієї країни будувати більш відкрите і демократичне майбутнє, а також вагомий внесок українсько-американської громади тут, в Іллінойсі. Я приєднуюся до українців у святкуванні їхнього Дня Незалежності, і в підтвердження непорушної дружби Сполучених Штатів», - сказав сенатор.

Конгнесмен-республіканець від Нью-Джерзі Крис Сміт закликав до повного відновлення суверенітету України:

у цей День Незалежності ми з особливою силою повторюємо наші заклики до повного відновлення українського суверенітету

«Сьогодні я тепло вітаю українців, які відзначають 30-ту річницю їхньої незалежності від Радянського Союзу. Виступаючи на знак солідарності із українцями на Донбасі і в окупованому Криму, у цей День Незалежності ми з особливою силою повторюємо наші заклики до повного відновлення українського суверенітету та поваги до нього. Нехай наступні роки принесуть мир і процвітання об’єднаній Україні».

У своєму привітанні з нагоди Дня Незалежності конгресмен-демократ від штату Теннессі Стів Коен зауважив – Крим має повернутися до України.

...Росія буде і надалі намагатися обмежити Україну. Крим має повернутися до України

«Це – чудовий день для України відсвяткувати їхню незалежність від Радянського Союзу, за яку вони довго боролися, і чого довго хотіли. Україна – незалежна країна, і має такою лишатися, попри те, що відбувається на сході, з російською агресією, і на півдні – з тим, що вони зробили в Криму. Україна має відзначати свою Незалежність, а люди – укріпити та з новою силою відчути цінність свободи, що означає вона для них, адже Росія буде і надалі намагатися обмежити Україну. Крим має повернутися до України», - заявив конгресмен Коен.

Співзасновниця і співголова Конгресової групи підтримки України конгресвумен-демократка від штату Огайо Марсі Каптур - американська законодавиця, яка чи не найбільше з-поміж усіх була в Україні. Раніше ми запитали її, як, на її думку, змінилася Україна за 30 років незалежності.

В Україні...я бачу, як відбуваються маленькі кроки, які дозволять створити покоління нових лідерів України

«Я думаю, це видно в очах українців – вони тепер бачать, що означає жити вільно. Раніше я цього не бачила. Раніше їхні погляди були опущені донизу, це був їхній самозахист, через те, що могло статися, якби вони висловили якусь думку чи спробували досягнути чогось. І я бачу, як ця психологія змінилася. Ці зміни відбуваються не лише на національному рівні, їх відчутно в областях і регіонах. Так ніби вітер підхопив вітрила і дав кораблю поштовх рухатися уперед. І я бачу, як це відбувається попри усі трагедії пандемії, жахливої агресії російського уряду. В Україні я все одно бачу надію в очах людей, і я бачу, як відбуваються маленькі кроки, які дозволять створити покоління нових лідерів України», - сказала Конгресвумен Каптур.

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