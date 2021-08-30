Принаймні одна людина загинула та близько мільйона мешканців Луїзіани без енергопостачання – наслідки урагану Айда

Внаслідок урагану Айда загинула принаймні одна людина, коли на будинок жертви в столиці Луїзіани Батон Руж впало дерево. Без енергопостачання у Новому Орлеані перебувають сотні тисяч домівок. Місту загрожує наводнення. По всьому штату Луїзіна без електрики - близько мільйона людей

Ураган четвертої категорії Айда вдарив по штату Луїзіана у той самий день, коли 16 років тому ураган категорії 3 Катрина зруйнував Луїзіану. Швидкість вітрив Іди сягала 230 кілометрів на годину, це став п'ятим найбільш потужним ураганом в історії штату, пише The New York Times.

Компанія-енергопостачальник повідомляє, що на відновлення подачі енергії та оцінку збитків лініям постачання піде кілька днів. Мера міста Орлеан радить мешканцям, які залишили місто, не повертатися найближчим часом.

Десятки вулиць міста під водою внаслідок важкої зливи. Тим, хто залишився у місті, радять не виходити з притулків.

Президент Байден звернувся до представників постраждалих штатів по віртуальному звэязку, повідомляє CNN:

«Головне, що я хочу вам чітко сказати – ми надамо допомогу, яка вам потрібна», - пообіцяв президент та додав, що пошукові та рятувальні команди вже направлені на місце стихії.

Речниця Білого дому Джен Псакі повідомила, що представники адміністрації відвідають Луїзіану та Міссісіпі пізніше цього тижня.

В матеріалі використані джерела The New York Times та CNN

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