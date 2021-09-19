Окупований Крим: явка на виборах до російської Держдуми склала 47% на поточний момент – ЗМІ

В окупованому Криму станом на 18:00 19 вересня явка виборців на виборах до Держдуми Росії склала 47%, повідомляють російські і кримські ЗМІ з посиланням на голову російської виборчої комісії в Криму Михайла Малишева.

«В даний час відома явка на 18:00 третього дня голосування: по Криму вона склала 47,08% (706,7 тисячі осіб): по Сімферопольському округу – 44,13%, по Керченському – 47,8%, по Євпаторійському – 49, 42%», – повідомив провладний сайт «Кримінформ».

При цьому, за словами Малишева, суттєвих порушень під час голосування не виявлено.

«Безумовно, були недоліки, порушення, які в даний час розглядають комісії. Ми, відповідно, зробимо висновки. Але таких порушень, які впливали б на результат виборів, не було – цитує Малишева видання «РІА Новини Крим».

На даний момент, після закриття виборчих дільниць о 20:00, комісії приступили до підрахунку голосів.

17 вересня Рада національної безпеки і оборони (РНБО) ввела санкції щодо 33 кандидатів від окупованого Донбасу і Криму до Державної думи Росії і 7 співробітників ФСБ Росії, причетних до отруєння російського опозиційного політика Олексія Навального.

РНБО обіцяє ввести санкції проти всіх членів дільничних комісій, агітаторів, кандидатів і спостерігачів в Криму і на Донбасі на виборах до Держдуми Росії.

17 вересня МЗС України висловило рішучий протест та засуджує протиправну організацію і проведення Росією 17–19 вересня виборів депутатів до Державної думи на окупованій території Криму і примусового залучення до участі у цих виборах громадян України з виданими їм у незаконний спосіб паспортами громадян Росії на тимчасово окупованих територіях в Донецькій та Луганській областях.

«Проведення Російською Федерацією виборів на території тимчасово окупованих Автономної Республіки Крим та м. Севастополь є незаконним, а їх результати не матимуть жодних юридичних наслідків. Залучення до голосування громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території в Донецькій та Луганській областях, як і майже 1,5 млн. виборців, які нині проживають в тимчасово окупованому Криму, суттєво спотворять результати виборів до Держдуми РФ та в цілому ставлять під сумнів їхню легітимність. Усі причетні до організації та проведення незаконного голосування в тимчасово окупованому Криму, а також організації участі у цих виборах громадян України з незаконно виданими паспортами громадянина РФ на тимчасово окупованій території в Донецькій та Луганській областях нестимуть відповідальність відповідно до законодавства України», – зазначено у заяві.

МЗС закликало іноземні держави та міжнародні організації «рішуче засудити незаконні дії Росії, чітко заявити про невизнання результатів виборів на тимчасово окупованих територіях України та нелегітимність сформованої таким чином Державної думи РФ, посилити політико-дипломатичний тиск на Російську Федерацію, зокрема шляхом розширення проти неї санкцій».

У Росії протягом трьох днів, 17–19 вересня, відбувалося голосування на виборах депутатів Державної Думи (нижньої палати парламенту), губернаторів, депутатів регіонального і міського рівнів.

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