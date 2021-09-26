Талібан обіцяє співпрацю з міжнародними авіакомпаніями та закликає до відновлення авіасполучення

Уряд Талібану в Афганістані в неділю закликав відновити міжнародне авіасполучення, пообіцявши повноцінну співпрацю з авіакомпаніями і заявивши, що проблеми в аеропорту Кабула були вирішені, повідомляє агентство Рейтер.

Заява МЗС прозвучала на тлі активізації зусиль нової адміністрації по відкриттю країни і отримання міжнародного визнання після падіння підтримуваного Заходом уряду в серпні.

Поки з аеропорту було скоєно невелике число гуманітарних і пасажирських рейсів. Однак нормальне комерційне авіасполучення не відновилося після того, як аеропорт був закритий у зв'язку з хаотичною евакуацією десятків тисяч іноземців і вразливих афганців, що послідувала за захопленням столиці країни Талібаном.

Аеропорт, який отримав пошкодження під час евакуації, був знову відкритий за допомогою технічних фахівців з Катару і Туреччини.

Хоча деякі авіакомпанії, включаючи Міжнародні лінії Пакистану, пропонували обмежені послуги, і деяким людям вдалося отримати місця, ціни на авіаквитки, як повідомлялося, були в рази вище звичайних.

Представник МЗС Абдул Кахар Балх заявив, що через припинення міжнародних рейсів багато афганців не можуть повернутися в країну або відлетіти з діловими або освітніми цілями.

«Оскільки проблеми в Міжнародному аеропорту Кабула вирішені, і аеропорт повністю готовий до виконання внутрішніх і міжнародних рейсів, Ісламський Емірат Афганістану (так таліби називають своє новий уряд - ГА) запевняє всі авіакомпанії, що буде повноцінно співпрацювати з ними», - заявив він.

Після приходу до влади Талібан зіткнувся з серйозною економічною кризою і тиском з найрізноманітніших питань - від доступу дівчат до освіти до звинувачень у репресіях проти колишніх чиновників та інших осіб, пов'язаних з попереднім урядом.

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