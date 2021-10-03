Білий дім: демократи будуть «розчаровані» через урізання програми президента

Високопоставлений радник Білого дому заявив у неділю, що демократів чекає розчарування в зв'язку з тим, що партія урізує програму президента Джо Байдена, підлаштовуючись під політичні реалії в Конгресі. У той же час він обіцяв, що два великих законопроекту в цьому пакеті отримають силу закону.

«Люди будуть розчаровані. Люди не отримають все, чого вони хочуть, в цьому і полягає мистецтво законотворчості, але мета тут - провести обидва законопроекти, і ми будемо боротися, поки не отримаємо їх», - заявив директор Офісу Білого дому по роботі з громадськістю Седрік Річмонд, виступаючи в програмі «Зустріч з пресою» на каналі NBC.

Байден приїхав до Конгресу в п'ятницю, прагнучи покласти край боротьбі між помірним і «прогресивним» крилом в Демократичній партії - боротьбі, яка поставила під загрозу прийняття двох законопроектів, що становлять основу його внутрішньополітичної повістки - про розвиток інфраструктури і про соціальні видатки.

Загальна вартість законопроектів становить кілька трильйонів доларів.

Помірні демократи домагаються негайного голосування в Палаті представників з інфраструктурного законопроекту вартістю 1 трильйон доларів, який вже був схвалений Сенатом. У свою чергу, їх більш ліві однопартійці вважають, що потрібно дочекатися угоди по більш масштабний законопроект з початкової вартістю 3,5 трильйона доларів, що передбачає збільшення соціальних витрат і витрат на боротьбу зі зміною клімату.

За словами співробітників Конгресу і законодавців, Байден, сам колишній сенатор, заявив демократам, що вони можуть відкласти голосування по першому законопроекту і скоротити масштаб другого приблизно до 2 трильйонів доларів.

Сенатор-демократ Берні Сандерс, який належить до лівого крила партії і очолює бюджетний комітет Сенату, заявив у неділю в інтерв'ю ABC News, що 3,5 трильйона доларів - «це має бути мінімум».

«Але я допускаю, що тут доведеться йти на компроміс», - сказав він.

Друга людина в ієрархії демократів в Сенаті Річард Дурбін заявив CNN, що він підтримував витрати в розмірі 3,5 трильйона доларів, але припустив, що «будуть поступки».

Читайте також: "Палата представників США схвалила проект оборонного бюджету, який передбачає допомогу Україні"