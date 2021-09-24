Палата представників США схвалила проект оборонного бюджету, який передбачає допомогу Україні

Проект оборонного бюджету США (NDAA) на 2022 рік отримав 316 голосів "за" і 311 "проти" в Палаті представників США. За законопроект проголосували конгресмени від обох партій. Затверджений документ визначає основні напрямки американської оборонної політики і встановлює оборонні видатки США на рівні 777,9 млрд дол.

Законопроект також передбачає надання 300 млн дол безпекової допомоги Україні, що включає збільшення програми на 50 млн дол.

Щоб набути сили закону, відповідний законопроект має схвалити Сенат і підписати президент США. Можливі розбіжності між версіями законопрокету двох палат Конгресу будуть врегульовуватись в рамках спільного комітету.

Сенатська версія законопроекту про оборонний бюджет також містить збільшення безпекової допомоги Україні до 300 млн дол.

Очевидно, що Безпекова ініціатива щодо України продовжує надавати нашим союзнкам в Україні допомогу необхідну для захисту суверенної території - на суходолі, на морі та в повітр

"Мені приємно, що в оборонному законопроекті Сенату передбачено продовження дії та збільшення безпекової допомоги для нашого союзника України", - заявив сенатор Роб Портман, який був одним з ініціаторів збільшення допомоги Україні.​

"Очевидно, що Безпекова ініціатива щодо України продовжує надавати нашим союзнкам в Україні допомогу необхідну для захисту суверенної території - на суходолі, на морі та в повітрі", - додав він.

Раніше цього тижня до законопроекту про оборонний бюджет у версії Палати представників США було включено низку поправок, зокрема, що стосується обов'язковості санкцій проти газотранзитного проекту "Північний потік-2" а також обмежень на операції з російськими держоблігаціями.

Конгресвумен Марсі Каптур, співавторка поправки щодо санкцій проти "Північного потоку-2", привітала одноголосне рішення Палати представників включити це положення до законопроекту.

"Конгрес є і залишатиметься стійким борцем за свободу в Центральній та Східній Європі, включаючи Україну", - написала Каптур у Twitter.

Поправка передбачає "обов'язкове введення санкцій проти іноземних установ та осіб, відповідальних за планування, будівництво та діяльність "Північного потоку-2". Усувається виключення з санкцій з міркувань національних інтересів, передбачене в існуючому праві щодо проектів з трубопроводів".

Палата представників США також включила до проекту оборонного бюджету поправки, що передбачають обмеження на операції з новим державним боргом Росії, як на первинному, так і на вторинному ринку.

Один із співавторів поправки конгресмен-демократ Бред Шерман назвав обмеження "потужним сигналом як для ринків, так і для Путіна, що санкції США проти Росії ще не сягнули піку і, що Сполучені Штати готові діяти проти зусиль Путіна, які шкодять нашій демократії та розділяють країну".

Шерман заявив, що обмеження принесуть "значні економічні витрати" для російського уряду. Вартість нових запозичень для Росії зросте на 0,5% - 0,8%, навів законодавець оцінки російського агентства ACRA.

Американська торговельна палата в своєму листі до Конгресу від 21 вересня висловила занепокоєння, що поправка може зашкодити американським компаніям, які ведуть діяльність в Росії.

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