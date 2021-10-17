Одна людина загинула, понад десять отримали поранення внаслідок стрілянини в Університеті в Луїзіані

Одна людина загинула, понад десять зазнали поранень внаслідок стрілянини під час вечора зустрічі випускників Університету Гремблінг у штаті Луїзіана.

Стрілянина сталась о 1:15 вночі проти неділі на території студентського містечка, повідомляє канал CNN. За словами речниці Університету Тіши Арнольд внаслідок стрілянини загинула особа, яка не була студентом Університету.

Особа нападника поки не встановлена, поліція Луїзіани проводить слідчі дії. Через стрілянину всі події, повязані із зустріччю випускників були відмінені, як також заняття у понеділок.

Інцидент стався менше, ніж через тиждень після того, як внаслідок іншої стрілянини у цьому ж університетському містечку загинула одна людина, інші отримала поранення.

В матеріалі використані джерела CNN та The Hill

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