Байден розпорядився приспустити прапори у зв’язку з кончиною Пауелла

Президент США Джо Байден оприлюднив прокламацію з нагоди кончини колишнього держсекретаря Коліна Пауелла, який пішов з життя в понеділок у віці 84 років.

В знак поваги до пам'яті Пауелла Байден розпорядився приспустити прапори в державних установах по всій країні, а також в дипломатичних і військових місіях за кордоном до 22 жовтня.

Колін Пауелл був хорошою людиною, якого я з гордістю називав своїм другом, і він залишиться в історії як один з великих американців

«Генерал Колін Пауелл був патріотом і людиною неперевершеною честі і гідності, - заявив президент. - Син іммігрантів, що народився в Нью-Йорку, виріс в Гарлемі і південному Бронксі, випускник Міського коледжу Нью-Йорка, він дослужився до вищих чинів в збройних силах Сполучених Штатів і виконував роль радника при чотирьох президентів. Він вірив в обіцянку, закладену в культурі Америки, тому що сам був його живим прикладом. І він присвятив більшу частину свого життя тому, щоб ця обіцянка стало реальністю для багатьох інших. Він втілював в собі вищі ідеали і воїна, і дипломата. Він подавав приклад своєю прихильністю до демократичних цінностей, які роблять нашу країну сильною. Він неодноразово долав расові бар'єри, прокладаючи шлях для інших, і на протязі всього свого життя невпинно вкладав зусилля у виховання наступного покоління лідерів. Колін Пауелл був хорошою людиною, якого я з гордістю називав своїм другом, і він залишиться в історії як один з великих американців».

В окремій заяві президент Байден також висловив співчуття родині Пауелла – дружині Альмі, дітям та онукам.

Пройшовши війни, він (Колін Пауелл - ред. ГА) розумів каще, ніж будь-хто, що лише військової сили недостатньо, щоб підтримувати мир та процвітання

«Колін уособлював найвищі ідеали як воїна, так і дипломата. Він був відданий зміцненню та безпеці нашої країни понад усе. Пройшовши війни, він розумів каще, ніж будь-хто, що лише військової сили недостатньо, щоб підтримувати мир та процвітання… Колін вів уперед з особистою відданістю демократичним цінностям, які роблять нашу країну сильною. Знову і знову, він ставив країну перед своїми інтересами, інтересами партії, перед усім – в уніформі та в штатському – і це принесло йому універсальну повагу всіх американців», - йдеться у заяві Байдена.

В матеріалі використані джерела офіційного сайту Білого дому.

Читайте також: "Кар'єра Пауелла в збройних силах США стала легендою - Блінкен"