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Держдепартамент США відніс росіян, які хочуть отримати американську візу, до «бездомних національностей»

Державний департамент США, Вашингтон

Росіяни, які хочуть отримати американську візу, віднесені Держдепартаментом США до «бездомних». Про це йдеться у роз’ясненні зовнішньополітичного відомства.

На сайті пояснюється, що до цієї категорії належать громадяни країн, де Сполучені Штати не мають консульського представництва, або ж політична чи безпекова ситуація в країні є нестабільною та невизначеною, через що консульський персонал не уповноважений обробляти запити на візи.

Росіянам радять звертатися за візами до консульських центрів США в Варшаві.

Загалом до цього списку Вашингтон відніс, окрім Росії, ще дев’ять країн: Кубу, Еритрею, Іран, Лівію, Сомалі, Південний Судан, Сирію, Венесуелу та Ємен.

1 серпня 2021 року Росія ввела заборону на роботу російських громадян в американському посольстві, що поставило під загрозу діяльність посольства США в Москві і здатність Держдепартаменту задовольняти консульські потреби американців в Росії.

Як "Голос Америки" розповідав раніше, у квітні відбувся черговий раунд дипломатичного протистояння, внаслідок якого США й Росія відкликали своїх послів і зменшили дипломатичний персонал. Також посольство США в Москві припинило видавати неімміграційні візи для подорожей, крім дипломатичних, а також обмежило деякі консульські послуги..

На червневій зустрічі президентів Байдена і Путіна двостороннє посилення дипломатичного представництва не відбулось.

В матеріалі використані джерела офіційного сайту Держдепу США

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Пустеля поміж засніжених гір у штаті Колорадо. Відео

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Пустеля поміж засніжених гір у штаті Колорадо. Відео

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