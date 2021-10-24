Розслдідуванняі справи загибелі Галини Гатчінс зосередилось на реквізиторці та помічникові режисера

У той час, як правоохоронні органи розслідують справу про постріл актора Алека Болдуїна в оператора Галину Гатчинс на зйомках фільму «Раст» (в результаті пострілу Гатчинс загинула), судові документи свідчать про те, що в розслідуванні фігурують залучена до створення фільму фахівчиня зі зброї і помічник режисера, який дав актору Алеку Болвіну пістолет.

Деякі подробиці інциденту з’явилися в судових документах, поданих офісом шерифу округу Санта-Фе для отримання ордера на обшук. Втім, наразі жодних обвинувачень проти конкретних осіб не висунуто.

У документах йдеться про те, що 24-річна реквізиторка Ханна Ґутьєррес відповідала за вогнепальну зброю на знімальному майданчику. У заяві, зробленій під присягою детективом офісу шерифа округу Санта-Фе, відзначається, що вона підготувала три реквізитних пістолета і поклала їх на візок біля будівлі, в якому проходили репетиції.

Після пострілу вона витягла гільзу, яку передала прибулим поліцейським.

Зв'язатися з Ґутьєррес для отримання коментаря не вдалося.

Згідно із заявою детектива, помічник режисера 62-річний Девід Голлс взяв один з реквізитних пістолетів з візка і відніс його до Болдвіна зі словами «непрогріта зброя», що на знімальному майданчику означає, що зброя не заряджена, в тому числі холостими патронами.

У заяві наголошується, що Голлс не знав, що зброя заряджена бойовими патронами, коли передавав його акторові.

Він не відповів на прохання про коментар.

Тим часом самого Болдвіна бачили в момент, коли він утішав рідних загиблої операторки.

Актора сфотографували в готелі в Санта-Фе в Нью-Мексико в суботу, де він обіймав чоловіка Гатчінс Метта Гатчінса і їх дев'ятирічного сина.

За повідомленнями в медіа, стрілянина сталася лише через кілька годин після того, як кілька членів знімальної групи залишили її через скарги на умови праці.

Компанія Rust Movie Productions, яка займається виробництвом фільму «Іржа», заявила, що їй не було відомо про офіційні скарги, проте пообіцяла «продовжити співпрацювати з владою Санта-Фе» одночасно з власною перевіркою.

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