"Американський інститут кіно" заснував стипендіальний фонд імені Галини Гатчінс

Американська неприбуткова організація "Американський інститут кіно" на своєму сайті повідомила про створення стипендіального фонду імені кінооператорки з України Галина Гатчінс, яка загинула в результаті пострілу під час зйомок кінострічки у США.

"Для світу кінематографу глибоко правдивим є вислів, що слова не можуть відобразити втрату настільки дорогої для спільноти "Американського інститут кіно" людини. Ми в АІК докладемо зусиль, щоб Галина Гатчінс продовжували жити у дусі всіх, хто прагне, щоб їх мрії були втілені у добре розказаних історіях, - йдеться у повідомленні на сайті "Американського інститут кіно".

АІК повідомив про заснування меморіального стипендіального фонду імені Галини Гатчінс та закликав бажаючих робити внести до нього.

Чоловік Галини, Метт Гатчінс у соціальній мережі Twitter привітав ініціативу організації, яка за його словами буде підтримувати кінематографісток, та закликав тих, хто бажає вшанувати пам'ять Галини, жертвувати до фонду.

Напередодні Гатчінс попросив ЗМІ поважати приватність родини і відзначив, що "Галина надихала усіх нас своєю пристрастю та баченням".

Як раніше повідомляв "Голос Америки", під час зйомок фільму “Rust” у Нью-Мексико загинула кінооператорка з України Галина Гатчінс. Актор Алек Болдвін, який виконує головну роль, вистрілив із реквізитної зброї й поцілив у режисера та операторку. Їх обох доправили до лікарень, але жінка від поранень померла.

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