«Більше російського газу, або підтримка України і миру та стабільності», Борис Джонсон каже Європі

Британський прем’єр-міністр Борис Джонсон вказав на щораз більшу залежності Європи від російського газу в умовах зростаючого протистояння Росії і Заходу.

Коли ми кажемо, що підтримуємо суверенітет і цілісність України, то це …тому, що ми маємо зобов’язання щодо принципів демократії і свободи.

Джонсон окремо заявив про необхідність підтримувати Україну на тлі гучних застережень зокрема з боку США про нові ознаки російської загрози Києву.

У промові в Лондоні 15 листопада Джонсон зосереджувався на проблемах клімату в контексті глобальної безпеки і на ролі Великої Британії як господарки нещодавнього кліматичного саміту COP-26.

Борис Джонсон казав, що виклики, перед якими постало людство, треба вирішувати «об'єднуючись довкола науки, безпеки й цінностей, фінансів та дипломатії, і насамперед - людей».

Він зауважив, що «деякі країни просто не будуть розвиватися в бік вільних ринкових демократій», і з ними треба мати «якнайбільш приязні й прагматичні відносини», а при цьому «тісніше працювати з тими, які це роблять і поділяють наші цінності й інстинкти».

«Отже, коли ми кажемо, що підтримуємо суверенітет і цілісність України, то це не тому, що ми хочемо бути супротивниками Росії, або що ми хочемо якось стратегічно оточувати, чи підривати ту велику країну… А тому, що ми маємо зобов’язання щодо принципів демократії і свободи, які зараз поділяються на величезній більшості Європейського континенту», - сказав Борис Джонсон.

Саме потребою захисту згаданих принципів керівник британського уряду пояснив те, що він назвав «негайною відповіддю» Лондона, «коли наші польські друзі попросили допомогу, щоб дати раду свідомо створеній кризі на їхньому кордоні з Білоруссю».

Джонсон також застеріг, що Європі доведеться вирішувати проблему щораз більшої залежності від енергоносіїв з Росії.

«Ми сподіваємося, і я сподіваюся, що інші європейські країни визнають, що незабаром доведеться вибирати між ін’єкціями щораз більших обсягів російських вуглеводнів через велетенські нові трубопроводи і підтримкою України та захистом справи миру й стабільності», - заявив Джонсон, прирівнявши енергозалежність до наркотичної залежності.

За даними європейської статистичної служби Eurostat Росія є найбільшим постачальником газу в Європейський Союз - 43,4% (дані 2020 року), а за нею Норвегія - 20%, Алжир - 12% та інші країни, зокрема США - 5%.

Застереження з Лондона пролунало в той час, як Німеччина визначається з умовами дозволу на початок використання новозбудованого газопроводу Північний потік-2, що постачатиме газ з Росії по дну Балтійського моря до німецького узбережжя.

США та деякі інші країни багаторазово і гучно висловилися проти того нового газопроводу, який на думку критиків даватиме Москві ще більші важелі маніпулювання енергією для політичного впливу на країни Європи.

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