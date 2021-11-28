Новий штам коронавірусу "Омікрон" поширився на кілька континентів

Новий штам коронавірусу "Омікрон" - потенційно значно інфекційніший за інші штами - поширюється європейським континентом. Все більше країн за ці вихідні заявили про появу цього штаму на їхній території, і це лише через кілька днів після того, як цей штам виявили в Південній Африці.

Велика Британія в суботу посилила правила щодо носіння масок і тестування осіб, які прибули з-за кордону.

Нові випадки зараженням "Омікроном" зафіксували у Німеччині та Італії.

У свою чергу Бельгія, Ізраїль та Гонконг повідомили, що цей штам виявили у прибулих туристів.

Головний інфекціоніст США доктор Ентоні Фаучі у неділю заявив про високу ймовірність появи цього штаму незабаром у Сполучених Штатах.

“Ми ще не виявили його. Але коли існує вірус, який має такий рівень поширення... він майже завжди в кінці кінців розповсюджується скрізь”, - зазначив Фаучі в інетрвю каналу NBC.

Медичні експерти побоюються, що новий штам може бути стійким до захисту існуючих вакцин від Ковід-19.

Чимало країн вже запровадили обмеження на авіарейси з південної Африки, поки науковці оцінюють, наскільки небезпечним є "Омікрон".

Уряд Великобританії у неділю додав чотири африканські країни - Анголу, Малаві, Мозамбік та Замбію - до списку країн із червоної небезпечної зони. Раніше у п'ятницю до цього списку внесли Ботсвану, Есватіні, Лесото, Намібію, ПАР та Зімбабве. Люди, які прибувають до Британії з цих країн зобов'язані перебувати на карантині.

Через небезпеку поширення нового штаму багато інших країн останніми днями запровадили обмеження для подорожуючих із Африки. Зокрема, це зробили Австралія, Бразилія, Канада, Євросоюз, Іран, Японія, Нова Зеландія, Тайланд, США.

Швидке поширення нового штаму коронавірусу серед молоді у Південній Африці насторожує медиків, втім наразі невідомо, наскільки важке захворювання викликає цей новий штам.

Кілька фармацевтичних фірм, зокрема, АстраЗенека, Модерна, Новавакс та Пфайзер, заявили, що планують пристосувати свою вакцину до "Омікрону". Більше того, Пфайзер та їхній німецький партнер БіоТек заявили, що планують адаптувати свою вакцину приблизно за 100 днів.

Науковці вважають, що поява нового штаму коронавірусу в Африці пов'язана з низьким рівнем вакцинації на континенті. Менше 6% населення Африки було вакциноване від Ковід-19.

27 листопада Держсекретар США Ентоні Блінкен провів розмову на тему вакцинації зі своїм південноафриканським колегою Наледі Пандором. Сторони наголосили на важливості співпраці, щоб допомогти африканським країнам вакцинувати своє населення.

Блінкен віддав належне вченим ПАР за те, що оперативно виявили штам омікрон та поширили цю інформацію.

“Це має бути моделлю для решти світу”, - заявив Держсекретар Блінкен.

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