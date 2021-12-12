Байден попереджає Путіна: Росія заплатить «жахливу ціну», якщо вторгнеться в Україну

У суботу, виступаючи перед журналістами, президент США Джо Байден заявив, що сказав президентові Росії Володимиру Путіну, що Росія заплатить «жахливу ціну» і зіткнеться з руйнівними економічними наслідками, якщо нападе на Україну, повідомляє агентство Рейтер.

Байден сказав, що можливість відправлення американських військ до України у разі російського вторгнення «ніколи не обговорювалася», хоча від США та НАТО потрібно направити додаткові сили на східні фланги альянсу для посилення та захисту країн-союзниць.

«Я абсолютно ясно дав зрозуміти президенту Путіну... що, якщо він рушить до України, економічні наслідки для його економіки будуть руйнівними», - заявив Байден після свого виступу, присвяченого ліквідації наслідків смертоносних торнадо, які обрушилися на Сполучені Штати наприкінці цього тижня.

Байден, який нещодавно протягом двох годин розмовляв з Путіним відеозв'язком, нагадав, що він чітко дав зрозуміти російському лідеру: становище Росії у світі «різко» зміниться у разі її вторгнення в Україну.

У свою чергу, у суботу, після зустрічі в англійському Ліверпулі, глави МЗС країн «Групи семи» направили аналогічне повідомлення до Москви, попередивши Кремль про жахливі наслідки будь-якого вторгнення в Україну та закликавши його повернутися за стіл переговорів.

Міністри фінансів країн G7 матимуть віртуальну зустріч у понеділок, щоб обговорити економічні питання, в тому числі інфляцію. Також делегати обговорять потенційні санкції проти Росії, якщо вона здійснить кроки проти України, повідомляє Рейтер з посиланням на офіційну особу.

Російська влада заперечує планування нападу на Україну та звинувачує Київ і Вашингтон у навмисній дестабілізації становища. Росія вимагає гарантій власної безпеки перед військовою інфраструктурою НАТО, що наблизилася до її кордонів.

Вашингтон, його союзники по НАТО і українська влада висловлюють тривогу у зв’язку з інформацією, що надходить останніми тижнями, що Росія зосередила поблизу кордонів з Україною десятки тисяч своїх військовослужбовців. Москва категорично заперечує, що вона готує вторгнення в Україну. На цьому тлі США повідомляли про плани поставити Києву більше озброєнь, включаючи протитанкові ракетні комплекси «Джавелін».

Заступниця державного секретаря США Вікторія Нуланд заявила, що Росія здатна стягнути до кордонів України вдвічі більше сил, ніж минулої весни.

За оцінкою США, Росія розмістила майже 100 тисяч військових поблизу північних, східних і південних кордонів України, додала Нуланд.

За її словами, наразі невідомо, чи ухвалив президент Росії Володимир Путін рішення про наступ на Україну чи повалення її уряду. «Але ми знаємо, що він нарощує потенціал для цього», – сказала заступниця держсекретаря.

7 грудня відбулися переговори американського лідера Джо Байдена з Володимиром Путіним.

Президент США заявив, що попередиа Путіна: якщо Росія розпочне нові військові дії проти України – що, за попередженнями американської розвідки, може бути можливим уже найближчими тижнями – Сполучені Штати та союзники запровадять санкції , «яких він (Путін) ніколи не бачив».

В матеріалі використані джерела Рейтер.

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