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Час-Тайм. Ми з Україною - сенатори США в Києві. Головні заяви

Час-Тайм. Ми з Україною - сенатори США в Києві. Головні заяви
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Час-Тайм. Ми з Україною - сенатори США в Києві. Головні заяви

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В ефірі Час-Тайм. Двопартійна група американських сенаторів прибула з візитом до Києва, аби продемонструвати непорушну підтримку України Сполученими Штатами. На тлі поширення штаму Омікрон, кількість госпіталізацій і смертей від Ковід-19 у США продовжує зростати.

Звичайна застуда може допомогти організму напрацювати захист від небезпечнішого вірусу, зокрема Ковід-19 - британські науковці. США відзначають День Мартіна Лютера Кінга-молодшого. Прибирання будинків: як працює цей бізнес у США – на прикладі компанії, власницею якої є українка.

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