Звичайна застуда може допомогти організму напрацювати захист від небезпечнішого вірусу, зокрема Ковід-19 - британські науковці. США відзначають День Мартіна Лютера Кінга-молодшого. Прибирання будинків: як працює цей бізнес у США – на прикладі компанії, власницею якої є українка.
Час-Тайм. Ми з Україною - сенатори США в Києві. Головні заяви
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січень 14, 2022
Час-Тайм. Кібератака на Україну. Як реагують у США
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січень 13, 2022
Час-Тайм. ОБСЄ-Росія. Перші підсумки переговорів
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січень 11, 2022
Час-Тайм. Засідання Ради НАТО-Росія. Що очікують у Брюсселі?
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