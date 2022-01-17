Час-Тайм. Ми з Україною - сенатори США в Києві. Головні заяви

Звичайна застуда може допомогти організму напрацювати захист від небезпечнішого вірусу, зокрема Ковід-19 - британські науковці. США відзначають День Мартіна Лютера Кінга-молодшого. Прибирання будинків: як працює цей бізнес у США – на прикладі компанії, власницею якої є українка.