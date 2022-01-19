Байден провів розмову з приводу України з групою сенаторів США

Президент США Джо Байден у середу провів віртуальну зустріч з приводу накопичення Росією військових сил на кордоні з України із групою сенаторів від Республіканської та Демократичної партій США. Про це повідомляє заява речниці Білого дому Джен Псакі. До склади групи входили і законодавці, які нещодавно відвідали Україну.

"Президент Байден та сенатори обмінялись поглядами на найкращі шляхи, якими США можуть продовжити тісну співпрацю з нашими союзниками та партнерами на підтримку Україну, у тому числі через дипломатичні зусилля, що тривають, з метою вирішити поточну кризу та заходи стримування. Президент Байден відзначив потужну історії підтримки України від обох партій, та погодився надалі тісно працювати з Конгресом під час підготовки адміністрацією до запровадження значних наслідків у відповідь на подальшу агресію Росії проти України", - відзначає заява.

Як повідомляв "Голос Америки", раніше сенатори, які відвідували Україну, розповіли ЗМІ про спілкування із Байденом.

Деякі експерти висловлюють сумніви, що Західні санкції здатні стримати Росію. Так видання Financial Times навело днями думки експертів, які вважають, що зусилля Росії щодо зменшення залежності від глобальної фінансової системи дозволяють їй краще перенести санкції з боку США та ЄС, які можуть послідувати за новою атакою Москви на Україну.

У Росії наполягають на відсутності планів нового нападу на Україну. Так, як повідомляє МЗС Росії, у ході розмови із державним секретарем США Ентоні Блінкеном міністр закордонних справ Росії Лавров закликав Вашингтон "не тиражувати спекуляції про "російську агресію", що нібито готується, а змусити владу в Києві виконати в повному обсязі Мінські угоди".

Раніше Лавров також розкритикував США за буцімто "практичну втрату культури дипломатії та компромісів" та перетворення санкцій на "головний інструмент зовнішньої політики", та назвав "непристойною" ідею запровадження санкцій проти Москви у разі, якщо Росія "не прибере війська зі своєї суверенної території".