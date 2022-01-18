Сенатори США у Києві - про двопартійну підтримку. Відео

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Група сенаторів Сполучених Штатів відвідала Київ 17 січня, щоб висловити двопартійну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України з огляду на загрозу подальшої агресії Росії. На порядку денному нові санкції, якщо дійде до нового загострення, і подальша підтримка України. Російська влада заперечує можливість вторгнення і заявляє, що переміщення військових усередині країни – це «суверенне право» Росії.

Радіо Свобода поспілкувалося зі співголовою Групи підтримки України в американському Сенаті Робертом Портманом (республіканець, штат Огайо) та сенатором Крісом Мерфі (демократ, Коннектикут).