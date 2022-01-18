Здатність Заходу стримати Росію за допомогою санкцій викликає сумніви у експертів

Зусилля Росії щодо зменшення залежності від глобальної фінансової системи дозволяють їй краще перенести санкції з боку США та ЄС, які можуть послідувати за новою атакою Москви на Україну. Про це пише видання Financial Times.

Видання поспілкувалось з аналітиками, які твердять, що успіх зусиль Москви означає, що ефект стримування, який мають західні погрози нових санкцій проти Росії, зменшено.

"Між тим, ЄС не позбувся залежності від російського газу, що означає, що будь-які обмеження на експорт енергії із Росії можуть обернутись проти тих, хто їх запровадить - залишать Москві можливість завдати удару у відповідь, обмеживши поставки", - пише видання, відзначаючи, що в уряді Росії вважають, що Росія могла би перенести і санкції подібні до тих, які було застосовано до КНДР та Ірану.

Серед ознак готовності Росії протистояти можливим новим санкціям видання вказує; зростання валютних резервів її центробанку до понад 620 мільярдів доларів; зменшення залежності від закордонних інвесторів, та ін.

"Будь-які втрати будуть прийнятними і Кремль вважає, що має відповідь", - наводить видання думку дослідника Московського центру Карнегі Олександра Габуєва.

Як повідомляв "Голос Америки", раніше представник Ради нацбезпеки США заперечив повідомлення ЗМІ про те, що США та ЄС відмовились від ідеї відключити Росію від міжнародної системи розрахунків SWIFT, у випадку подальшої агресії РФ проти України

"Жоден із варіантів на відкидається", - заявив представник Білого дому в коментарі щодо повідомлення, пише Reuters.

"Ми продовжуємо тісно консультуватись з європейськими партнерами стосовно жорстких наслідків для Росії у випадку подальшого вторгнення до України", - йдеться в заяві.

У Росії наполягають на відсутності планів нового нападу на Україну. Так, як повідомляє МЗС Росії, сьогодні у ході розмови із державним секретарем США Ентоні Блінкеном міністр закордонних справ Росії Лавров закликав Вашингтон "не тиражувати спекуляції про "російську агресію", що нібито готується, а змусити владу в Києві виконати в повному обсязі Мінські угоди".

Раніше Лавров також розкритикував США за буцімто "практичну втрату культури дипломатії та компромісів" та перетворення санкцій на "головний інструмент зовнішньої політики", та назвав "непристойною" ідею запровадження санкцій проти Москви у разі, якщо Росія "не прибере війська зі своєї суверенної території".

"Там є пропозиції вводити санкції незалежно від того, чи буде «напад» на Україну, чи не буде. Просто тому, що не прибираємо війська зі своєї території. При цьому американська делегація в Женеві, наполягаючи на цьому як ключі до решти, у відповідь на наші зустрічні питання заявляла, що вони свої збройні сили та військову техніку в Європі нікуди відсувати від наших кордонів не будуть", - заявляв Лавров.

Як відомо, на Заході не розглядають можливість застосування військової сили проти Росії у разі її нового вторгнення до України, але наполягають на готовності застосувати безпрецедентні санкції, які негайно і у значній мірі позначаться на РФ.

У Конгресі США ведеться активна законодавча діяльність покликана захистити Україну.

Так, минулого тижня сенатор від республіканської партії Марко Рубіо подав новий законопроект, покликаний стримати Росію від подальшої агресії в Україні шляхом санкцій. Законопроект "Про стримування авторитарних ворожих дій в 2022" передбачає запровадження персональних санкцій проти російського президента Володимира Путіна, прем'єр-міністра та міністра оборони Росії а також російських олігархів, у випадку подальшого порушення територіальної цілісності України з боку Росії, або її проксі-сил.

Днями відомий експерт з питань України, колишній член наглядової ради "Укрзалізниці", та критик російського уряду Андерс Аслунд запропонував власне бачення ефективних санкцій проти Росії.

У серії повідомлень оприлюднених у соціальній мережі Twitter Аслунд пропонує: накласти "повні" санкції на "Північний потік-2"; відрізати великі фінансові організації Росії від доступу до глобальних фінансів та відрізати Росії від SWIFT; заборонити будь-які торги з російським державних боргом, або державними цінними паперами; накласти санкції на всі державні підприємства. Паралельно з цим Аслунд пропонує у прискореному режимі надати Україні якомога більше озброєнь, запропонувати їй план щодо членства у НАТО, та ін.

Між тим експерт американського дослідницького центру Center for a New American Security Джим Таусенд днями заявив, що самих лише економічних санкцій, "наскільки би болісними вони не були особисто для Путіна та його посіпак", не буде достатньо для того, щоб завадити використанню Кремлем тактик, які вже зарекомендували себе як ефективні".

У статті використано матеріали Financial Times, Російської служби "Голосу Америки", РИА Новости.