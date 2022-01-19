Суд відпустив Порошенка під особисте зобов’язання

Відпустити під особисте зобов’язання. Такий запобіжний захід Петрові Порошенку у справі про державну зраду і фінансування тероризму оголосив Печерський районний суд Києва у середу 19 січня.

Як мовиться в ухвалі суду, в задоволенні клопотання прокуратури про арешт із заставою в мільярд гривень вирішено відмовити. Натомість відносно Порошенка застосують найбільш м’який з існуючих запобіжних заходів - особисте зобов’язання. П’ятий президент муситиме прибувати за вимогою до слідчого, не відлучатися без дозволу з Києва і області та здати свій закордонний паспорт. Згадані обмеження діятимуть до 19 березня.

Коментуючи судове рішення, Порошенко заявив, що вимога не відлучатися з України і здати закордонний паспорт є обмеженням його політичної діяльності. Як розповів екс-президент, він має запрошення щодо як мінімум трьох закордонних візитів.

«Влада й не сподівалася на арешт, вони намагалися перешкодити моїй політичній діяльності», - сказав Порошенко, виступаючи перед тисячами прихильників після закінчення суду.

«Але я буду активно проводити свою політичну діяльність включно з участю в міжнародних заходах, які заздалегідь заплановані і на яких ітиметься про створення міжнародної коаліції на підтримку України», - пообіцяв він.

Як вказує "Радіо Свобода", за версією слідства, Порошенко у 2014 році вступив у змову з проросійським політиком Віктором Медведчуком та іншими особами, щоб організувати постачання вугілля з непідконтрольних Україні районів Донбасу. Експрезидента підозрюють у державній зраді та фінансуванні тероризму. 6 січня суд заарештував майно Порошенка.

Порошенко, який очолює опозиційну партію «Європейська солідарність», каже, що справа проти нього є політичною. Він звинувачує владу у розправі з опонентами, пов'язував справу із падінням популярності президента України Володимира Зеленського та ін.

Як повідомляє Українська служба BBC, у грудні Володимир Зеленський заявив, що ситуація навколо підозри Петру Порошенку у держзраді не спровокує внутрішньоукраїнську кризу. Тоді ж Зеленський заявляв, що "фінансові групи", до яких, як вважає Зеленський, належить і Порошенко можуть звозити людей на можливі акції протесту.

"Я думаю, що підтримки цих процесі в суспільстві немає. І це зрозуміло. Воно так не вийде, заробляти на цьому суспільстві, а потім щоб це суспільство тебе підтримувало", - наводять слова президента України у BBC.

Як заявив Порошенко у середу, нинішні виклики, що стоять перед Україною, вимагають загальнонаціонального консенсусу та об’єднання зусиль влади і опозиції.

«Зеленський для мене опонент, ворог для мене Путін», - наголосив екс-президент.

Він також знову закликав до негайного об’єднання демократичних сил для відсічі російському агресору.

«Нічого важливішого бути не може», - сказав Порошенко, виступаючи перед прихильниками.

На попередньому засіданні у понеділок суд так і не спромігся обрати запобіжний захід Петрові Порошенку, якому висунули звинувачення у державній зраді. Після 5 годин у нарадчій кімнаті суддя переніс засідання на середу.

У понеділок прихильники екс-президента не розходилися з-під будівлі Печерського суду до пізнього вечора. У середу зранку багатотисячний мітинг відновився; відбулися сутички правоохоронців із мітингарями через намір останніх встановити вуличні печі для обігріву.

Після закінчення суду активісти, тримаючи гасло «Не грайтеся з Порохом», вирушили до президентської адміністрації.

У статті використано матеріали "Радіо Свобода", Української служби BBC.