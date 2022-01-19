Байден обговорив накопичення російських військ на кордонах України з президентом Фінляндії

Президент США Джо Байден обговорив з президентом Фінляндії Саулі Нійністе спільне занепокоєння сторін щодо неспровокованого накопичення Росією військ на кордонах України. Про це напередодні повідомив сайт Білого дому.

"Вони також обговорили важливість тісного оборонного партнерства Фінляндії зі США та НАТО для забезпечення безпеки у північній Європі. Президент Байден підкреслив право Фінляндії та інших європейських країн обирати власні рішення щодо безпеки. Два президента також обговорили ОБСЄ як важливий майданчик для діалогу для зменшення напруги та відповіді на виклики Європейській безпеці", - відзначає повідомлення Білого дому.

Як повідомлялось, президент Фінляндії Саулі Нійністе і премʼєр-міністр цієї країни Санна Марін у своїх новорічних зверненнях до співгромадян наголосили, що Фінляндія зберігає за собою право звернутися будь-коли до НАТО з проханням про прийняття її до цього військово-політичного союзу. Ці заяви пролунали на тлі повідомлень про можливе вторгнення російських військ в Україну.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявляв, що приєднання Фінляндії та Швеції до НАТО матиме серйозні військові й політичні наслідки, які вимагатимуть адекватної відповіді російської сторони.

У Росії заявляють, що не планують нападати на Україну.

Очільник зовнішньополітичного відомства Росії раніше назвав "непристойною" ідею запровадження санкцій проти Москви у разі, якщо Росія "не прибере війська зі своєї суверенної території".

"Там є пропозиції вводити санкції незалежно від того, чи буде «напад» на Україну, чи не буде. Просто тому, що не прибираємо війська зі своєї території. При цьому американська делегація в Женеві, наполягаючи на цьому як ключі до решти, у відповідь на наші зустрічні питання заявляла, що вони свої збройні сили та військову техніку в Європі нікуди відсувати від наших кордонів не будуть", - заявляв Лавров.