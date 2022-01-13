У НАТО говорять про можливість швидкого вступу для Фінляндії і Швеції

Фінляндія і Швеція можуть розраховувати на швидкий вступ до НАТО в разі подання заявки на членство, заявив генеральний секретар альянсу Єнс Столтенберґ на пресконференції 13 січня.

За його словами, Фінляндія і Швеція є близькими партнерами альянсу, що відповідають його стандартам, НАТО і ці країни ведуть спільні навчання і тренування.

«У всіх аспектах вони дуже близькі до НАТО… У цьому контексті цей процес може відбутися дуже швидко, якщо вони вирішать подати заявку», – сказав Столтенберґ, відповідаючи на запитання журналіста.

Він додав, що це має бути політичне рішення цих країн і 30 держав-членів НАТО. «Якщо там буде політична воля, то процес приєднання може відбутися дуже швидко, бо ми вже дуже близькі з ними», – сказав генеральний секретар.

Президент Фінляндії Саулі Нійністе і премʼєр-міністр цієї країни Санна Марін у своїх новорічних зверненнях до співгромадян наголосили, що Фінляндія зберігає за собою право звернутися будь-коли до НАТО з проханням про прийняття її до цього військово-політичного союзу. Ці заяви пролунали на тлі повідомлень про можливе вторгнення російських військ в Україну.

Міністр оборони Швеції Петер Гультквіст нещодавно заявив, що вимоги Росії несуть загрозу безпеці в Європі, і додав, що шведська армія продовжить співпрацювати з НАТО.

Перед цим міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що приєднання Фінляндії та Швеції до НАТО матиме серйозні військові й політичні наслідки, які вимагатимуть адекватної відповіді російської сторони.

Як відзначив у соціальній мережі Twitter оглядач-міжнародник Леонід Рагозін, приєднання до НАТО Фінляндії та Швеції, без наявності будь-яких реальних загроз для них, було би сприйняти більшістю росіян, як черговий доказ заяв Путіна, що НАТО це агресивний блок, який прагне оточити Росію.

За словами колишнього радника США з національної безпеки Джеймса Болтона, Фінляндія та Швеція чинять розумно, наполягаючи на праві членства у НАТО.

"Але вони не повинні чекати поки стане запізно для реальних дій", - підкреслив Болтон у соціальній мережі Twitter.

У статті використано матеріали "Радіо Свобода".