Американський держсекретар узгоджує позиції з європейцями

Державний секретар США Ентоні Блінкен у четвер 20 січня веде переговори у Берліні, намагаючись заручитися згодою найбільших європейських союзників на скоординовану відповідь Москві у разі нового російського наступу на Україну.

Блінкен зустрівся з очільниками зовнішньополітичних відомств Великої Британії, Німеччини та Франції.

Ми запропонували Росії чіткий вибір між веденням діалогу і дипломатією з одного боку, або протистоянням і наслідками...

У той час як Москва далі накопичує свої війська довкола України, західні країни застерігають, що готові запровадити масштабні економічні санкції у разі застосування Росію сили.

Американський президент Джо Байден у середу сказав, що на його думку президент Росії Володимир Путін «втрутиться» в Україну, оскільки «мусить щось зробити», розпочавши нагнітання.

Але Байден також припустив, що Путін не бажає «повномасштабної війни», бо Москва заплатить «серйозну і дорогу ціну за вторгнення».

Також з Вашингтона цього тижня пролунало сподівання, що «можливо, дипломатія ще не мертва».

Ентоні Блінкен у п'ятницю 21 січня має зустрітися з російським міністром закордонних справ Сергієм Лавровим.

В інтерв’ю Голосу Америки, перебуваючи у Києві в середу, Блінкен наголосив:

«Ми запропонували Росії чіткий вибір - між веденням діалогу і дипломатією з одного боку, або протистоянням і наслідками з іншого боку… І моє сподівання полягає в тому, що Росія піде дипломатичним шляхом. Очевидно, що перевага віддається цьому».

Ми не приймаємо спроби Росії поділити Європу на сфери впливу. Якщо напади стануться, ми готові.

Західні посадовці, не вдаючись в подробиці, заявляють, що йдеться про можливі жорсткі економічні та фінансові санкції щодо Росії та інші кроки, включно з посиленою допомогою Україні.

Президентка Європейської комісії, виконавчого органу Європейського Союзу, Урсула фон дер Ляєн повторила 20 січня, що на подальші напади проти України ЄС відповість «величезними» економічними та фінансовими санкціями.

«Якщо становище погіршиться, якщо будуть будь-які подальші напади на територіальну цілісність України, ми відповімо величезними економічними і фінансовими санкціями. Трансатлантична спільнота на цьому стоїть твердо», - сказала Урсула фон дер Ляєн на відкритті Всесвітнього економічного форуму.

«Ми не приймаємо спроби Росії поділити Європу на сфери впливу. Якщо напади стануться, ми готові», - заявила вона.