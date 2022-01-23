Великобританія підтримує Україну, але відправлення військ «надзвичайно маловірогідне» - заступник прем’єр-міністра Рааб

Велика Британія буде стояти пліч-о-пліч з Україною, але «надзвичайно маловірогідно», що вона відправить свої війська до російського кордону у випадку вторгнення Росії в Україну. Про це заступник прем’єр-міністра країни Домінік Рааб сказав в інтрев’ю каналу Sky News.

Чиновник наголосив, що Велика Британія та інші країни запровадять економічні та фінансові санкції у разі вторгнення. Він додав, що хочуть дати чітко зрозуміти Росії, що економічна ціна буде дуже високою, і щоб вони подумали двічі.

«Ми стоїмо пліч-о-пліч з міжнародною спільнотою, європейськими союзниками та союзниками по НАТО, кажучи, що будуть дуже серйозні наслідки, якщо Росія зробить цей крок і спробує вторгнутись чи спробує встановити маріонетковий режим», - сказав Рааб.

Він додав, що Великобританія вже берез участь у навчальних програмах, щоб допомогти українцям захистити себе.

Раніше у суботу зовнішньополітичне відомство Великобританії повідомило, що має інформацію щодо змови Росії встановити лояльний режим в Україні. Пізніше телеканал CNN з посиланням на джерела в Держдепартаменті та Білому домі повідомив, що адміністрація США має схожу з Міністерством закордонних справ Великої Британії інформацію.

В матеріалі використані джерела Sky News та CNN