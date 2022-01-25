«Британія, напевне, одна з двох - трьох країн, які займають найбільш тверду позицію», Вадим Пристайко в інтерв’ю

Посол України у Великій Британії Вадим Пристайко в інтерв’ю Голосу Америки одним з головних завдань для українських дипломатів в умовах загрози нових агресивних дій боку Росії назвав пояснення іншим країнам важливості України «для світового устрою і для миру».

Розмова відбулася в Лондоні в день, коли британське міністерство закордонних справ повідомило про відкликання деяких своїх дипломатів з Києва через загрозу з Росії.

Також український посол прокоментував те, що напередодні Британія пішла на незвичайний крок, оприлюднивши свої розвіддані про плани Росії насадити у Києві маріонетковий режим і про намагання російських спецслужб використати для цього деяких колишніх та чинних українських політиків.

Голос Америки: Велика Британія 24 січня оголосила, що вивозить зі свого посольства у Києві деяких працівників, а також членів родин. Раніше подібне оголосили США. Як ви вважаєте, чи є тут двояка мета - з одного боку потенційно захистити своїх громадян, але також надіслати сигнал Москві?

Вадим Пристайко: Це насправді свідчить про те, що Британія дуже серйозно ставитися до безпеки своїх громадян. Ми з вами так само турбуємося про наших дипломатів про їх членів родин. Також це означає, що небезпека яка існує, абсолютно реальна.

Те, що кажуть деякі країни, що ми перебільшуємо, чи, що Росія турбується лише про свою безпеку, і якби не було загрози з боку України, то нічого не сталося б - це насправді не відповідає дійсності.

Ми очевидно усвідомлюємо, що наступним логічним кроком після військової агресії була би спроба з боку Росії встановлення маріонеткою режиму...

Ті країни, які серйозно ставляться до безпеки і розуміють, мають для цього підстави, мають для цього спеціальні органи, які можуть надати інформацію, вони дійсно стурбовані. Нам це треба враховувати.

Британське міністерство закордонних справ нещодавно оголосило, що має інформацію про контакти деяких українських політиків з російськими спецслужбами, і що Росія намагається створити маріонетковий режим у Києві. Чи це оголошення було для вас несподіванкою?



Ніколи це оголошення не було для вас несподіванкою. Ми можемо не знати конкретні імена, з ким зараз спілкуються російські спецоргани. Їх багато: і спецорганів багато, і людей, які знаходять в собі сили спілкуватися з агресором, переслідуючи якісь свої політичні інтереси. Теж, на жаль, в зрадниках ніколи не було дефіциту. І ми очевидно усвідомлюємо, що наступним логічним кроком після військової агресії була би спроба з боку Росії встановлення маріонеткою режиму, який би був прихильний до Російської Федерації. Хто це може бути, чи це, прізвище Мураєв називалось, чи це рештки українського уряду, що знайшов собі пристанок у Москві?.. Очевидно, що росіяни просто так би їх не тримали і не годували, не тримаючи для чогось конкретного. Ви бачили, як пару разів використовувався президент Янукович, невдало, в їх інформаційний боротьбі. Час-від-часу Азаров з'являється, інші члени колишнього уряду. Ще раз - я не сумніваюсь, що вони це роблять кожен день.



Як ви - дипломат з досвідом оцінюєте теперішні міжнародні намагання вивести з Росією переговори - зустрічі в Женеві, в Брюсселі?

До того рівня, що вони все ще знаходяться на наша кордонах і не переходять до атаки, це напевно спрацьовує. Єдине, що ми маємо розділяти тут дуже уважно то, чи це і була мета Російської Федерації, чи вони готові піти далі. Ну тобто, чи він задовольниться тим, що Байден зараз з ним напряму говорить? Чи задовольниться Росія тим, що вдалось відволікти увагу всього світового товариства від проблеми війни в Україні, до проблеми, яку він сам тільки-що створив, і тепер радісно всі намагаються знайти якийсь компроміс, чимось піти йому назустріч?

Згідно статуту ООН ми маємо право на індивідуальний, або колективний захист, і для цього потрібна зброя, і я не бачу ніякого протиріччя.

Подивіться на те, яким чином коментують наші німецькі партнери. Наскільки слабка і невнятна їх позиція.

Тобто, якщо це була його мета, то вона досягнута. Якщо у нього дійсно в голові наступне - атака проти України, то зусилля наших партнерів і українські зусилля з переговорів мають сенс і мають продовжуватись.

Деякі країни Заходу вирішили постачати зброю Україні, а деякі вважають, що це робити не можна. Частина коментаторів навіть пропускають, що такі постачання можуть провокувати Росію. Чи ви б погодились з цим?

Тут дві відповіді: перша відповідь формальна - згідно статуту ООН ми маємо право на індивідуальний, або колективний захист, і для цього потрібна зброя, і я не бачу ніякого протиріччя.

Друга - неформальна відповідь: Я не думаю, що Україна, при всіх бажаннях деяких наших співгромадян, може реально бути загрозою для ядерної держави такої як Росія, яка займає найбільшу частину на планеті і має мільйон озброєних людей, реально кажучи. Тим більше вони розповідають, що вони ж на своїй території і можуть робити що завгодно. Нехай собі сидять на своїй території. Наша зброя в наших руках - в більшості захисна зброя і нічим їм не загрожує.

Деякі західні уряди по-різному дивляться на те, що треба робити як діяти у ситуації. Як ви бачите своє завдання дипломата у цьому становищі, і що роблять ваші колеги у Європі зокрема?

Я, чесно кажучи, не переоцінюю свою роль, чи моїх колег, які дійсно багато роблять. Навряд чи ми маємо казати, що завдяки нашим шаленим зусиллям Британія ставиться так як ставиться. Дійсно Велика Британія є однією з кількох країн світу, починаючи зі Сполучених Штатів, Британія, напевне, одна з двох - трьох країн, які займають найбільш гостру, найбільш тверду позицію. Ми горді тим, що ми представляємо нашу країну саме в цій столиці. Але ми усвідомлюємо, що деякі інші країни мають свій внутрішній, а часто і двосторонній порядок денний з Росією, який вони намагаються вмонтувати в теперішню проблему. Те, що вони не можуть розділити між агресивністю Росії і своїми, часто, економічними інтересами - це наша трагедія.

Ми до цього часу не змогли пояснити, чим ми важливі для світового устрою, для миру, навіть для відносин з цими конкретними державами. Тут я бачу частину роботи для дипломатів. Ми не переконаємо уряди остаточно, але те, що наша позиція має допомогти їм прийняти і стати так, щоб було вигідно нам з вами - це очевидно для всіх.