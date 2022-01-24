"Ми постійно чинимо опір вигаданому російському наративу", - посолка США при ООН

Після тижня перемовин у Європі щодо протистояння російській агресії фокус уваги дипломатів перемістився на поля Організації об’єднаних націй. Понеділок розпочався з низки перемовин. Зокрема, Постійний представник України при ООН зустрівся зі своїми американською, німецьким та бразильським колегами, а також Генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррешем.

Представниця США при ООН Лінда Томас-Грінфілд під час спілкування з журналістами повідомила, що Росія зосередила на кордоні з Україною більше сотні тисячі військових, і ситуація погіршується, тому було прийнято рішення щодо евакуації частини персоналу посольства у Києві. У той же час вона відмітила: і США, і партнери продовжують свої дипломатичні зусилля для вирішення ситуації мирним шляхом.

«Ми продовжуємо йти шляхом дипломатії та діалогу, і ми чітко дали зрозуміти, що маємо бачити ознаки деескалації з боку Росії. Поки ми не можемо точно передбачити, що буде далі. Ми знаємо тактику Росії. Вона включає в себе заходи, які виходять за межі відкритих військових дій. Це часто починається з кібератак, напіввійської активності, кампаній з дезінформації, спрямованих на приховування фактів і створення приводу для власної агресії. Давайте називати речі своїми іменами: є лише одна країна, війська якої знаходяться на кордоні, яка бере участь у військових іграх та поширює пропаганду. І це Росія. Ми постійно чинимо опір вигаданому російському наративу», - заявила вона у своєму виступі.

Вона також повідомила, що останні два тижні вона активно спілкувалася з членами Ради безпеки ООН. Адже ця ситуація загрожує миру та безпеці у світі, чому має протидіяти Рада безпеки. «Ми обговорювали, якою має бути наша відповідь, але поки ми не прийняли рішення щодо скликання засідання», - додала вона.

Відповідаючи на питання "Голосу Америки" щодо того, що російська агресія може розпочатися у лютому, коли Росія буде головувати в Раді безпеки, і ця ситуація може вплинути на дієздатність органу, Томас-Грінфілд запевнила, що цього не станеться. «Той факт, що російські війська розміщуються вздовж кордону та погрожують Україні – це вже загроза миру та безпеки. І Рада безпеки – саме для того, щоб мати справу з такими питаннями. Те, що Росія буде головувати у Раді безпеки у лютому, не змінить той факт, що ця інституція має відповідально реагувати на ситуацію», - пояснила вона.

В контексті ефективної відповіді Ради безпеки постало питання і щодо зловживанням Росією правом вето. Посолка запевнила, що право вето окремої країни не буде суперечити здатності Ради безпеки викрити дії Росії. «Вони не можуть використовувати право вето, щоб перешкодити Раді Безпеки провести широке обговорення, а також протидіяти їхній дезінформації та пропагандистській кампанії, які вони використовували не лише тут, у Нью-Йорку, а й у всьому світі», - повідомила вона.

Відповідаючи на питання журналіста, що США очікує від європейських партнерів, коли Німеччина має застереження щодо продажу зброї Україні, посолка заявила, що державний секретар Ентоні Блінкен зустрічався з європейськими колегами, в тому числі з Німеччини. «Їхні голоси поєднуються з нашими. Наша відповідь на ситуацію одна, і ми тісно координуємо наші дії. Тому немає жодних сумнівів, що ми будемо агресивно реагувати на будь-які нові вторгнення Росії в Україну, це позиція усього альянсу», - пояснила вона.