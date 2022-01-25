Pfizer починає випробування модифікованої вакцини проти "Омікрону"

Фармацевтичні компанії Pfizer і BioNTech розпочали клінічні випробування модифікації вакцини проти штаму коронавірусу "Омікрон".

Дослідження має на меті з'ясувати ефективність та рівень імунної відповіді на препарат, що використовуватиметься як основні дві дози і як третя доза-підсилювач, повідомляє CNN. У випробуванні беруть участь 1420 здорових добровольців віком від 18 до 55 років.

Як "Голос Америки" повідомляв раніше, перші дослідження у США на вивчення ефективності наявних і затверджених вакцин щодо штаму "Омікрон" засвідчили дієвість дози-посилювача проти тяжких наслідків зараження. Водночас, як виявили науковці, захист, який забезпечує вакцина, з часом послаблюється.

У Pfizer підкреслили, що попри доведену ефективність наявних вакцин існує необхідність "підготуватись на випадок, якщо цей захист зменшиться у майбутньому".

Раніше у компанії говорили, що в разі потреби зможуть почати виробництво модифікованої вакцини проти "Омікрону" із березня, однак пізніше повідомили, що вже почали виготовляти такий препарат "на власний ризик", - на випадок, якщо виявиться, що модифікація вакцини буде потрібною та її затвердить американська влада.

У 2022 році Pfizer планує виробити 4 мільярди доз вакцини.

AP нагадує, що на відміну від попередніх мутацій COVID-19, "Омікрон" може легше вражати навіть повністю вакцинованих людей, тож невідомо, чи модифікація вакцини допоможе виробити сильніший імунітет. Крім того, деякі країни, що вже пережили хвилю "Омікрону", фіксують зменшення темпів зараження, однак невідомо, якими будуть можливі нові штами у майбутньому.

У статті використано матеріали CNN, AP