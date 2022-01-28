Вашингтон і Київ просять уникати «домислів» про розмову Байдена і Зеленського

В адміністрації президента США кажуть, що Джо Байден у розмові з українським президентом Володимиром Зеленським у четвер 27 січня повторив попередження про реальну загрозу нового нападу Росії на Україну.

Речниця Ради національної безпеки Білого дому Емілі Горн повідомила, що «президент Байден сказав, що є чітка можливість, що росіяни можуть вторгнутися в Україну у лютому».

«Він про це казав прилюдно раніше і ми попереджаємо про це впродовж місяців», - додала Емілі Горн, коментуючи у Twitter суперечливі повідомлення преси щодо змісту телефонної розмови.

Президент Байден сказав, що є чітка можливість, що Росія може вторгнутися в Україну в лютому. Він про це казав прилюдно раніше і ми про це попереджаємо місяцями. Повідомлення про щось більше або інше є повністю фальшивими.

Речниця назвала абсолютно неправдивими повідомлення, що Байден буцімто казав, про впевненість щодо нападу чи навіть про захоплення Києва.

Речник українського президента Сергій Никифоров також був змушений виступити зі спростуванням сенсаційних повідомлень про розмову Зеленського з Байденом.

«Коректна інформація міститься лише в офіційних релізах від української та американської сторін. Усе решта - домисли і спекуляції», - написав український речник у Facebook.

Сергій Никифоров окремо підкреслив: «В цей неспокійний час просимо якомога відповідальніше ставитися до інформації та публікувати лише ретельно перевірені дані».

В офіційних викладах останньої телефонної розмови президентів США та України, які традиційно не подають подробиць сказаного, нема слів про можливість російського нападу наступного місяця.

Але в американському викладі підкреслено, що «президент Байден підтвердив готовність США разом з союзниками і партнерами рішуче відповісти, якщо Росія далі вторгнеться в Україну».

В українському викладі наголос зроблено на вдячності України за підтримку і «за лідерство США в мобілізації світової спільноти для стримування російської агресії».

Приводом для дискусій щодо змісту минулої розмови президентів США та України стало зокрема повідомлення американського телеканалу CNN з посиланням на неназваного «чільного українського посадовця».

CNN доходить висновку, що президенти у розмові погоджувалися з реальністю російської загрози, але, буцімто, висловили різні думки стосовно певності нового нападу.

Міжнародна преса й коментатори намагаються визначити можливий подальший розвиток подій і зокрема передбачити дії російського президента Володимира Путіна на тлі заяв чільних представників Росії, що у Кремлі невдоволені ключовими положеннями відповідей США і НАТО на оголошені Москвою вимоги.

Погрозливі заяви Росії лунають на тлі стягування величезної кількості військ та бойової техніки до України, яке, кажуть західні представники, не припиняється.