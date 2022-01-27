Нуланд: Якщо Росія відкине нашу пропозицію діалогу, наслідки мають бути швидкими та суворими

Якщо Москва відкине пропозицію щодо дипломатичного діалогу озвучену США, наслідки для неї мають бути швидкими та суворими. Про це у четвер заявила Заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд, коментуючи передачу Москві письмових відповідей на її вимоги.

"Як раніше цього тижня сказав президент, ми єдині у тому, що віддаємо перевагу дипломатії. Але ми також єдині у рішучості щодо того, що якщо Москва відкине нашу пропозицію діалогу, наслідки мають бути швидкими та суворими", - заявила Нуланд.

За словами американської високопосадовиці, нині продовжуються дипломатичні зусилля з підготовки до "дуже болісних фінансових та економічних санкцій, якщо вони знадобляться".

Нуланд наголосила, що передані Росії відповіді дають реальну нагоду для покращень у сфері безпеки у євроатлантичній зоні, за умови, що "Москва обере шлях дипломатії, а не конфлікту, чи саботажу".

"Ми та наші союзники та партнери по НАТО тривалий час занепокоєні багатьма із тих самих питань, що підняті Росією, і давно хотіли серйозних перемовин про це речі, включно із ядерною зброєю малої та середньої дальності, яка може досягнути території наших союзників, та потреби у збільшенні прозорості, та заходів щодо зменшення ризику, та оновлених та взаємних правил щодо військових навчань. І ми також маємо занепокоєння щодо зброї та військової активності навколо України, включно з Донбасом та Україною", - сказала Нуланд.

Напередодні США та НАТО передали Росії письмову відповідь на її вимоги. Як повідомляється, ключові вимоги Москви, включно із нерозширенням НАТО на Україну, були відкинуті. Міністр закордонних справ Росії Лавров заявив, що відповідь США не містила позитивної реакції на головне для Москви питання.

Державний секретар США Ентоні Блінкен у середу заявив, що письмова відповідь США на вимоги Росії "пропонує серйозний дипломатичний шлях уперед, якщо Москва його обере.

"Ми торкнулись можливості обопільних заходів з транспарентності щодо розміщення сил в Україні та заходи спрямовані на підвищення впевненості стосовно військових навчань та маневрів у Європі. Ми торкнулись і інших ділянок, де ми бачимо потенціал для прогресу. Включно із контролем озброєнь щодо ракет у Європі, нашої зацікавленості в угоді, що послідує за новим договором про СНО, яка стосується усіх ядерних озброєнь, та шляхи збільшення транспарентності та стабільності ", - відзначив Блінкен.