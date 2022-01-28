США та ЄС домовились зміцнювати енергобезпеку, на тлі ризиків нової агресії Росії проти України

Президент США Джо Байден та президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн висупили із спільною заявою, в якій заявили про підтримку європейської енергобезпеки, переходу на чисту енергію а також наголосили на "спільній меті забезпечити українську енергобезпеку і інтеграцію України до ринків ЄС газу та елестроенергії".

Лідери США та ЄС вказали на спільну роботу із протидії "шокам" в сфері енергопостачння, які "можуть виникнути в результаті подальшого вторгнення Росії до України". Зокрема йдеться про поставки газу до ЄС із різних джерел у світі а також співпрацю в сфері поставок зрідженого газу.

Єврокомісія, йдеться в заяві, працюватиме над збільшенням прозорості та можливостей використання терміналів зрідженого газу в Європі. Наразі США є найбільшим постачальником зрідженого газу до Європи.

"Ми маємо намір працювати разом у тісній співпраці з країнами ЄС, із поставок зрідженого газу задля безпеки і планування на випадок надзвичайних ситуацій. Ми також обміняємось думками щодо ролі сховищ у забезпеченні безпеки", - заявили посадовці.

Сторони планують продовжити обговорення питання стабільності на енергоринках 7 лютого, на засіданні Ради США та ЄС з питань енергетики.

Останнім часом в Європі спостерігається швидке зростання цін на енергоресурси. Раніше цього місяця Міжнародне енергетичне агентство (IEA) звинуватило Росію в створенні нестабільності на газовому ринку в Європі. "Ми бачимо потужні елементи "штучно створеної напруги" на європейських газових ринках, що, як видається, є результатом дій російського державного газопостачальника", - заявив директор ІЕА Фатіх Біроль.

Раніше цього тижня в Білому домі заявляли про координацію з європейськими союзниками на випадок фізичної шкоди для української системи газотранзиту. США також прагнуть долучити додаткові поставки неросійського газу інших регіонів світу - від Північної Африки до Близького Сходу, Азії та Сполучених Штатів, заявив посадовець Білого дому під час брифінгу для преси.

"Росія зазвичай постачає до Європи 40 млрд кубометрів газу на рік через Україну, - вказав представник Білого дому.- Росія вже наполовину скоротила ці поставки. Щоб забезпечити, що Європа може пережити зиму та весну, ми маємо бути готові до забезпечення альтернативних поставок і закрити більшість потенційного дефіциту", - додав посадовець.