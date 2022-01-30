Британія розглядає можливість «значного» розміщення військ у Східній Європі – Джонсон

Прем’єр-міністр Борис Джонсон заявив, що Велика Британія розглядає можливість «значного» розміщення військ, військових кораблів і винищувачів у Східній Європі, щоб протистояти «ворожості Росії» щодо України, повідомляє агентство Reuters.

«Це надішле Кремлю чіткий сигнал: ми не будемо терпіти їхню дестабілізуючу діяльність і завжди будемо стояти разом із нашими союзниками по НАТО перед обличчям ворожості Росії», – сказав Джонсон 29 січня.

Внаслідок такого кроку чисельність військ Британії у Східній Європі може подвоїтися до приблизно 1150 військовослужбовців, заявили британські чиновники. Вони додали, що до Естонії можуть відправити додаткове озброєння.

«Я наказав нашим збройним силам підготуватися до розгортання по всій Європі наступного тижня, щоб ми могли підтримати наших союзників по НАТО», – сказав Джонсон.

Офіційні особи мають дійти кінцевої угоди щодо деталей пропозиції у Брюсселі наступного тижня, де міністри обговорять у понеділок військові опції.

У найближчі дні Джонсон також планує відправити міністра закордонних справ Ліз Трасс і міністра оборони Бена Воллеса до Москви для переговорів із російськими колегами.

В матеріалі вкористані джерела Reuters