Дві медсестри з Нью-Йорка, ймовірно, заробили 1,5 мільйони доларів на підробленні сертифікатів про вакцинацію від COVID

Американські правоохоронці арештували двох медсестер із передмістя Нью-Йорка за ймовірне виготовлення підроблених сертифікатів про вакцинацію від коронавірусу. Слідчі кажуть, медсестри також вносили неправдиву інформацію про щеплення у базу даних імунізації Нью-Йорка.

За фальсифікування карток для дорослих вони, за повідомленнями влади, брали по 220 доларів, за підробні довідки для дітей - по 85 доларів, й у цілому за це вони заробили понад 1,5 мільйони доларів. Зокрема, у будинку однієї з арештованих поліція виявила 900 тисяч доларів готівкою.

Минулого тижня також стало відомо, що ФБР проводить розслідування щодо приватної компанії, яка проводила тестування на коронавірус Center for COVID Control й отримала за це 124 мільйони доларів відшкодування із федеральних коштів за програмою, яка гарантує безкоштовне тестування на COVID-19 для жителів США. Раніше компанія мала понад 300 відділень у 26 штатах і проводила понад 80 тисяч тестів щодня.

Увагу слідчих привернуло те, що власники компанія хизувались у соцмережах своїми статками, зокрема, шикарними спортивними авто й маєтком вартістю у понад 1,3 мільйони доларів, пише The Hill. Тепер відділення компанії намагаються перейменуватись й відмежуватись від центрального офісу Center for COVID Control, повідомляє USA Today.

У статті використано матеріали англомовної редакції "Голосу Америки", The Hill, USA Today