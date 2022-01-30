Росія не стягнула б таку величезну кількість військ біля кордону з Україною, якщо б не мала наміру їх використати – послиня США в ООН

Росія не стягнула б таку величезну кількість військ біля кордону з Україною, якщо б не мала наміру їх використати, заявила послиня США в ООН Лінда Томас-Грінфілд.

«Ми бачили цю методичку Росії і раніше. Вони використовують дезінформацію. Вони закликають українців не хвилюватися щодо атаки, але ми знаємо, що атака можлива», - сказала дипломатка в програмі «Цього тижня» на каналі ABC.

«Ви не стягували б 100 тисяч солдатів, якщо б у вас не було наміру їх використати», - додала вона.

Минулого тижня президент Байден сказав пресі, що надішле невелику кількість американських солдатів до країн Східної Європи у найближчий час.

В понеділок питання російської агресії проти України буде обговорюватись на засідання Ради безпеки ООН.

«Ми підемо в ту кімнаті готові слухати їх, але їх пропаганда нас не відволіче. Ми будемо готові відповісти на будь-яку пропаганду, яку вони спробують розповсюдити під час засідання», - сказала в недільному інтрев’ю Грінфілд. Вона додала, що США готові обговорити занепокоєння США, України та Росії за дипломатичним столом. Зробити це на полі бою не можливо, зауважила послиня.

В неділю голова Ради безпеки РЗ Микола Патрушев заявив, що Росія не має наміру вторгнутись в Україну, повідомляє агентство TASS.

В матеріалі використані джерела ABC.