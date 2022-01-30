Канада відкличе частину персоналу посольства в Києві 

Канада тимчасово відкличе співробітників свого посольства, які здійснюють функції, без виконання яких діяльність посольства може бути продовжена, а також членів сімей дипломатів, що залишилися, повідомляє агентсво Рейтер.

Канадське МЗС заявило про це в неділю на тлі протистояння у зв'язку з концентрацією російських військ біля кордонів України.

«У той час, як ми продовжуємо уважно стежити за ситуацією, нашим головним пріоритетом залишається безпека канадців. Наші офіційні особи готові надати консульську допомогу громадянам Канади, якщо буде потрібно», – йдеться у заяві міністерства.

Посольство у Києві залишається відкритим, зазначається у повідомленні.

Кілька днів тому Канада заявила, що посилить команду посольства експертами у галузі безпеки, управління конфліктами, демократичних реформ та консульських послуг.

«Разом вони посилять наш дипломатичний потенціал і дозволять нам і надалі оцінювати та реагувати на ситуацію, що розвивається, на користь підтримки України», – наголошує офіційна Оттава.

В матеріалі використані джерела сайту Міністрерства закордонних справ Канади.