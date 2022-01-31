Лондон каже про готовність взятися за гроші підприємців наближених до Путіна

Урядовці Великої Британії заявляють про готовність до рішучих кроків, щоб змусити Росію відмовитися від нових силових дій проти України.

Російські представники повторюють, що Москва не хоче війни, але багатотисячні російські війська стягнуті до України приводять до бойової готовності, а президент Путін проголосив, що Росія деятиме, якщо не отримає гарантій безпеки від загроз зокрема з українського боку.

Ми кажемо дуже чітко, що коли Росія піде на подальші дії проти України, то ми посилимо режим санкцій проти підприємств та осіб, які найтісніше пов’язані з Кремлем.

«Ставки високі. На кордоні з Україною зібрано понад 100 000 військових. Росія вже нападала на Україну раніше, незаконно анексувавши Крим 2014 року, і принісши війну на Донбас, отже загроза реальна», - сказано у заяві очільниці британського міністерства закордонних справ Елізабет Трасс.

Лондон залучений до дипломатичних намагань Заходу стримати агресивні наміри Росії, і Елізабет Трасс та її колега - британський міністр оборони Бен Воллес планують незабаром відвідати Москву для переговорів.

Але Британія разом зі США стала однією з небагатьох країн, які також надають військову допомогу Україні, стверджуючи, що вища обороноздатність українців може зменшити бажання агресора переходити в наступ.

Британські посадовці гучніше заявляють і про наміри використати важелі фінансового тиску проти російських активів у Великій Британії.

Головний секретар британського міністерства фінансів Саймон Кларк сказав телеканалу Sky News, що у разі російських дій проти України Лондон накладе санкції на «підприємства та щодо осіб пов’язаних з Кремлем».

Прем’єр-міністр Борис Джонсон незабаром має відвідати Україну в межах поїздки країнами Східної Європи.

«Якщо президент Путін обере шлях кровопролиття і руйнування, то це буде трагедія для Європи. Україна повинна мати свободу визначати своє майбутнє», - йдеться у заяві Джонсона.

Минулого тижня Борис Джонсон оголосив, що розглядає можливість збільшення британського військового контингенту в межах сил НАТО на сході Європи.

«Я віддав наказ збройним силам упродовж наступного тижня підготувати відрядження, щоб ми були здатні підтримувати союзників НАТО на суходолі, в морі і в небі», - сказано у повідомленні, де наголошено, що на додаткові війська будуть надіслані у разі потреби.