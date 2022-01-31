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Джен Псакі: "Я можу підтвердити, що ми розробили конкретні пакети санкцій як для російських еліт". Відео

  • Голос Америки
Джен Псакі: "Я можу підтвердити, що ми розробили конкретні пакети санкцій як для російських еліт". Відео
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Джен Псакі: "Я можу підтвердити, що ми розробили конкретні пакети санкцій як для російських еліт". Відео

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Урядовці Великої Британії попереджають Москву: у випадку збройної агресії проти України, Лондон буде готовий запровадити санкції і проти підприємств та олігархів, наближених до Кремля. Речниця Білого Дому Джен Псакі сьогодні теж підтверила, що Сполучені Штати і союзники розробили і персональні санкції проти російської еліти та членів їхніх родин, якщо Росія далі вторгнеться в Україну.

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