Джонсон потерпає вдома, але щодо України має підтримку навіть опонентів

Британський прем’єр-міністр Борис Джонсон у вівторок 1 лютого відвідує Київ, де буде одним з низки європейських лідерів, які їдуть, щоб заявити про підтримку України в умовах погрозливих дій і заяв Росії.

У Києві також приймають прем’єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького і прем’єр-міністра Нідерландів Марка Рютте.

«Як друг і демократичний партнер Велика Британія надалі підтримуватиме суверенітет України на противагу тим, хто хоче її знищити», - заявив Джонсон перед від’їздом.

Він зокрема оголосив, що Лондон надасть Києву £88 мільйонів ($118 млн.) допомоги для «підтримки стабільного урядування та енергетичної незалежності України».

Їхні активи у Сполученому Королівстві будуть заморожені. Жодні британські підприємства чи особи не зможуть мати з ними трансакції.

Британія разом зі США, Канадою, Польщею, Литвою та кількома іншими країнами вже кілька років також допомагає підвищувати обороноздатність України, постачаючи зброю.

Понад 100 британських військових інструкторів, починаючи з 2015 року працюють в Україні, взявши участь у навчанні понад 22 тисяч українських військовослужбовців.

Лондон наголошує, що прагне не допустити нового спалаху війни і підтримує дипломатичні зусилля щодо Москви, а також наголошує на готовності Великої Британії долучитися до масштабних санкцій проти Росії у разі російських військових дій проти України.

У британському парламенті тепер оголосили про нові законопроекти, які розширюють можливості уряду накладати санкції на російські компанії та на окремих осіб пов’язаних з Кремлем.

«Їхні активи у Сполученому Королівстві будуть заморожені. Жодні британські підприємства чи особи не зможуть мати з ними трансакції. І якщо вони хочуть в’їхати до Британії, то їх завернуть», - заявила Елізабет Трасс, яка очолює міністерство закордонних справ.

Британський уряд оголосив, що ті закони будуть готові до 10 лютого, і що вони дозволяють Лондону діяти «узгоджено зі США та іншими союзниками, щоб заморожувати активи і забороняти пересування».

Елізабет Трасс була вимушена скасувати свою поїздку з прем’єр-міністром до України, оскільки у неї виявили COVID, але цього місяця вона планує бути у Москві.

Проблеми Джонсона не стосуються України

Борис Джонсон відвідує Україну в той час, як опинився під жорсткою критикою за те, що в резиденції прем’єр-міністра, як виглядає порушували карантинні заходи, запроваджені в країні у розпал епідемії COVID.

Політичні опоненти Джонсона звинувачують його в ухилянні від відповідальності та вимагають його відставки, але долю прем’єр-міністра вирішуватимуть його соратники в урядовій Консервативній партії.

Лейбористи будуть надалі підтримувати міжнародних діалог, щоб домогтися зменшення напруженості, а також рішення британського уряду військовою допомогою підтримати здатність України захищатися.

Попри суперечки стосовно внутрішніх питань британські провідні політичні сили виробили узгоджену позицію щодо підтримки принципів непорушності європейських кордонів та суверенітету зокрема України і вимагають від Росії припинити агресивні дії та погрози.

Лідер опозиційної Лейбористської партії у парламенті Кір Стармер заявляє, що його партія підтримує дії уряду, коли йдеться про Україну.



«Російські дії і погрози не можуть бути ні виправдані, ні терпимі, і саме вони підштовхують небезпечне підвищення напруженості в регіоні та у світі», - заявив Кір Стармер після зустрічі 20 січня з українським послом у Лондоні Вадимом Пристайком.

«Лейбористи будуть надалі підтримувати міжнародний діалог, щоб домогтися зменшення напруженості, а також рішення британського уряду військовою допомогою підтримати здатність України захищатися», - стверджує лідер найбільшої після консерваторів фракції у британському парламенті.



Представники фракції Шотландської національної партії (ШНП) у британському парламенті також, гостро критикуючи уряд Джонсона, заявляють, що шотландські депутати «є частиною коаліції на захист України».