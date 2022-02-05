Держдеп закликв Пекін не ігнорувати загрозу нової агресії Росії проти України

Ігнорування дій Росії в Україні може поставити Пекін в "незручне становище". Про це заявив пресі в п'ятницю заступник помічника Держсекретаря США Деніел Крітенбрінк, повідомляють ЗМІ.

Він підкреслив - зустріч китайського лідера Сі Цзіньпіна з російським президентом Володимиром Путіним перед початком Олімпійських ігор мала стати нагодою для Сі Цзіньпіна "закликати Путіна до деескалації напруги з Україною" та дипломатії.

"Якщо Росія проведе подальше вторгнення до України і Китай дивитиметься в інший бік, це означатиме, що Китай готовий сприйняти, або мовчки підтримати намагання Росії підкорити Україну, навіть якщо це поставить Пекін у незручне становище, зашкодить європейській безпеці і наражатиме на ризик мир та економічну стабільність у світі", - додав посадовець.

Сі Цзіньпін та Путін зустрілись у п'ятницю перед церемонією відкриття Олімпійських ігор. За результатами зустрічі було видано спільну заяву, в якій керівники, зокрема засвідчили свою опозицію до розширення НАТО. Питання нерозширення НАТО було однією з вимог, які російська сторона висувала Заходу раніше цього року. В НАТО відкинули право вето третіх сторін на рішення про прийняття нових членів до Альянсу.

Коментуючи можливість нового нападу з боку РФ під час Олімпійських ігор Крітенбрінк нагадав, що Росія "вже вдруге проводить ескалацію агресії проти суверенної країни під час Олімпійських ігор в Пекіні. Минулого разу це було вторгнення Росії до Грузії", додав він.

В 2008-му році, за тиждень перед початком літніх Олімпійських ігор в Китаї, Росія провела напад на Грузію. Агресія РФ проти України розпочалась після закінчення Олімпійських ігор, що відбувались в Сочі, 2014 року.

Росія не приєдналсь до дипломатичного бойкоту теперішніх Олімпійських ігор, про який оголосили деякі інші країни, включаючи США, вказуючи на порушення Китаєм прав людини. В рамках бойкоту країни не надісилали офіційні делегації на ігри, але спортсмени беруть участь в іграх.

Нагромадження Росією більше 100 000 військових на кордоні з Україною спонукало світ говорити про ескалацію напруги в регіоні і загрозу нової агресії Росії проти України. Це питання обговорювалось на міжнародних майданчиках, включаючи Раду Безпеки ООН, НАТО, ОБСЄ та ЄС.

США та інші країни Заходу попередили Росію про рішучість запровадити "масштабні економічні санкції" проти РФ у разі подальшого вторгнення до України. Росія заперечує намір провести нову агресію.