Початок Олімпійських ігор в Китаї позначився локдауном та бойкотами

Країна, де два роки тому почався спалах коронвірусу, в п'ятницю відкрила Зимові Олімпійські ірги в умовах локдауну. Олімпійські ігри привертають значну увагу до країни, навіть попри те, що деякі західні уряди оголосили дипломатичний бойкот, через порушення прав людини в Китаї.

Церемонія відбулась на тому ж Національному стадіоні, що і відкриття Олімпійських ігор 2008 року. Пекін став першим містом, де проводяться як літні, так і зимові Олімпійські ігри. Стадіон, відомий як "Гніздо птаха" був побудований спільно з китайським дисидентом, відомим митцем Ай Вейвеєм.

Хоча багато світових лідерів не прибули на церемонію, деякі керівники країн були присутні, і серед них російський президент Володимир Путін, який також провів зустріч з китайським лідером Сі Цзіньпіном.

Попередні Олімпійські ігри в Китаї давали надію на більшу відкритість країни, але тепер ця надія згасає.

Для Пекіна, ці ігри - підтвердження статусу світового гравця та сили. Для багатьох поза Китаєм, особливо на Заході, ці ігри стали підтвердженням повороту країни до авторитаризму.

Китайська влада переслідує активістів, збільшує контроль над Гонконгом, стає більш конфронтаційною стосовно Тайваню і порушує права уйгурів, що уряд США та інші називають геноцидом.

Як і на іграх в Токіо, фактор пандемії є значним для цих Олімпійських ігор. Китай заявляє про низку смертність на захворюваність завдяки потужним карантинним заходам. На час ігор запроваджені протиепідемічні обмеження. Деякі бортпровідники, прикордонники та службовці в готелях вдягнуті в захисні комбінезони, мають маски та захисні окуляри. Учасники щоденно проходять тестування на COVID-19, а ті, у кого виявили хворобу, мають проходити тривалий карантин.

Перед Олімпійськими іграми, переслідування в Китаї дисидентів також стало очевидним у випадку зірки тенісу китаянки Пень Шуай. Вона зникла минулого року, після того, як звинуватила колишнього посадовця Компартії у сексуальному нападі. Відомі особи в Китаї та поза ним вимагали інформації про місце перебування спортсменки. У соцмедіа ширилось гасло "Де Пень Шуай?"

Попри ці політичні проблеми, Китай розпочинає шоу. Змагання починаються в суботу і з цього часу увага, щонайменше частково, переключиться з геополітичних питань на спортсменів.