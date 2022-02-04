Китай та Росія зближуються. Що міжнародні оглядачі кажуть про спільну заяву Москви та Пекіна

Дружні домовленості між Росією та США виходять на рівень спільного фронту протидії тиску США на Росію та Китай у Європі, Азії, та на глобальному рівні. Про це, коментуючи спільну заяву Росії та Китаю щодо міжнародних відносин, пише очільник Московського Центру Карнегі Дмитро Тренін.

Як раніше повідомляв "Голос Америки", Росія і Китай продемонстрували узгоджену опозицію до Заходу, оприлюднивши 4 лютого спільну заяву з критикою розширення НАТО і критикою позицій Сполучених Штатів та західних держав.

Москві та Пекіну вже відповів генсек НАТО Єнс Столтенберг. За його словами, йдеться не про експансію НАТО, а про "повагу права кожної суверенної держави обирати власний шлях".

"НАТО не примушував жодну країну до нашого Альянсу. Розширення призвело до поширення свободи та демократії", - заявив Столтенберг.

У спільній заяві, не вказуючи, кого вони мають на увазі, Росія і Китай проголошують, що «деякі сили, які становлять меншість на світовій арені, продовжують... вдаватися до силової політики».

«Сторони виступають проти подальшого розширення НАТО, закликають Північноатлантичний альянс відмовитися від ідеологізованих підходів часів Холодної війни, поважати суверенітет, безпеку та інтереси інших країн, різноманітність їхніх цивілізаційно-історичних укладів, об’єктивно і справедливо відноситися до мирного розвитку інших держав», - йдеться в заяві.

Документ, серед іншого, зазначає, що Китай «розуміє і підтримує» те, що Москва називає вимогами гарантій безпеки у Європі.

На думку Треніна, якого називають поінформованим щодо позицій очільників Росії, спільна заява країн є "важливим еволюційним кроком вже тісних відносин".

Деякі аналітики вказують, що через співпрацю Росії та Китаю, США може бути складніше покарати Москву у разі російського вторгнення в Україну.

Посилення американсько-російської ворожості також може привернути увагу президента США Джо Байдена, який назвав Китай головним пріоритетом своєї зовнішньої політики.

"Китай все більше зближується з російськими позиціями", - заявив напередодні зустрічі Путіна та Сі віце-президент з досліджень у вашингтонському Фонді Карнегі за міжнародний світ Еван Фейгенбаум.

Це серйозна зміна для Китаю. Під час вторгнення Росії до Грузії у 2008 році та вторгнення до Криму у 2014 році Китай «не схилявся так сильно до партнерства з Росією», заявив Фейгенбаум.

"Ми штовхнули Росію до Китаю. Це найбільша геополітична втрата цього сторіччя зумовлена нашими власними діями", - пише Суманта Майтра з дослідницького центру Center for the National Interest у США. При цьому оглядач покладає провину за ситуацію на прихильників жорсткого курсу щодо Росії у США, якими, на його думку зокрема є екс-посол США у Росії Майкл Макфол, оглядачка Енн Епплбаум, та ін.

"Китай та Росія об'єднують сили з питань України та Тайваню та виступають проти розширення НАТО. Лише дурень цього не очікував". - ділиться своїм трактування події Ашок Свейн, професор Уппсальського університету.

"Знову, завжди звинувачуй іншого у тому, що робиш сам. Спільна заява Росії та Китаю дорікає США за "втручання у внутрішні справи країн”- у той час як Росія готується до вторгнення України, а Китай змінює Південнокитайське море та погрожує Тайваню", - пише Річард Штенгель, політичний оглядач каналу MSNBC, колишній високопосадовець адміністрації Обами.

"Китай та Росія - це ситуативні партнери, коли це відповідає їх інтересам, - заявила сьогодні ЗМІ конгресвуман-демократка Мікі Шеррілл, - мою увагу у цій заяві привернуло обговорення суверенітету інших країн. Бо Україна, насправді, суверенна країна".

Загальний тон документу це підтримка дій Росії з боку Китаю. Але той факт, то Україна взагалі не згадується у тексті я розумію, як дистанціювання Китаю від Росії щодо цього провідного питання

Свій аналіз китайсько-російської заяви запропонував професор Університету Джонса Гопкінса Сергій Радченко.

"Це значна спроба сконструювати глобально значимий ідеологічний наратив для легітимізації спроби Пекіна та Москви переробити міжнародний порядок. Це здійснюється за допомогою спроби семантично перевизначити такі загальноприйнятні терміни як "міжнародна спільнота" та "демократія", - пише Радченко. - Загальний тон документу це підтримка дій Росії з боку Китаю. Але той факт, то Україна взагалі не згадується у тексті я розумію як дистанціювання Китаю від Росії щодо цього провідного питання".

Як вказав напередодні Олександр Баунов з Московського Центру Карнегі тісні взаємини із Китаєм можуть бути однією із причин через які Росія нині, як вважає експерт, "імовірно відчуває себе сильнішою, ніж [свого часу] СРСР" та готовою докладати значних зусиль для недопущення зближення України із Заходом.

"Росія це також альтернативний ринок та постачальник, включно із поставками високотехнологічних товарів. Це ті речі, яких бракувало Росії під час Холодної війни та буремних 90-х", - вказує Баунов.

Між тим напередодні Держдеп США застеріг китайські компанії, що ті зіткнуться із наслідками, якщо спробують уникнути експортних обмежень, які можуть бути запроваджені проти Москви у разі вторгнення в Україну.

Речник Держдепу Нед Прайс заявив, що Москви повинна усвідомлювати, що тісніші відносини з Пекіном до дозволять надолужити втрати, які послідують за вторгнення в Україну.

У статті використано матеріали Російської служби "Голосу Америки", MSNBC, Reuters.